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    У світі

    У Техасі під час параду на підтримку Трампа затонули кілька катерів

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    Катери почали йти під воду менш ніж за годину після початку параду - У Техасі під час параду на підтримку Трампа затонули кілька катерів
    Катери почали йти під воду менш ніж за годину після початку параду

    В параді взяли участь кілька сотень плавзасобів, частина з них затонула

    В американському штаті Техас на підтримку чинного президента Дональда Трампа на майбутніх виборах був організований парад човнів, під час якого затонули кілька катерів.

    Про це повідомив телеканал Fox News.

    Відзначається, що в параді взяли участь кілька сотень плавзасобів. З якої точно причини затонули деякі з них – поки що невідомо. Ймовірно, причина у великих хвилях.

    За інформацією ЗМІ, аналогічні заходи пройшли по всій країні.

    «Нам надійшло відразу кілька повідомлень про катери, які зазнали лиха, і частина з них затонула», – заявили правоохоронці.

    За даними поліції, парад розпочався об 11:30 за місцевим часом, а о 12:15 почали надходити перші дзвінки в службу екстреної допомоги.

    Як додає The New York Times, затонули щонайменше чотири катери. Інформації про постраждалих немає.

    Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Боротьбу за посаду глави держави ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

    Нагадаємо, засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що в результаті президентських виборів в США можуть початися заворушення.

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