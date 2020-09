У Техасі під час параду на підтримку Трампа затонули кілька катерів

В параді взяли участь кілька сотень плавзасобів, частина з них затонула

В американському штаті Техас на підтримку чинного президента Дональда Трампа на майбутніх виборах був організований парад човнів, під час якого затонули кілька катерів.

Про це повідомив телеканал Fox News.

Відзначається, що в параді взяли участь кілька сотень плавзасобів. З якої точно причини затонули деякі з них – поки що невідомо. Ймовірно, причина у великих хвилях.

За інформацією ЗМІ, аналогічні заходи пройшли по всій країні.

«Нам надійшло відразу кілька повідомлень про катери, які зазнали лиха, і частина з них затонула», – заявили правоохоронці.

За даними поліції, парад розпочався об 11:30 за місцевим часом, а о 12:15 почали надходити перші дзвінки в службу екстреної допомоги.

No Life Jackets, but they have their MAGA hat. Hope they can swim pic.twitter.com/cffA0DNPSn