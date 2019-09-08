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    У світі

    Додон анонсував зниження цін на російський газ напередодні нових виборів

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    Президент Молдови Ігор Додон - Додон анонсував зниження цін на російський газ напередодні нових виборів
    Президент Молдови Ігор Додон

    З 1 жовтня ціна російського газу для Молдови знизиться – Додон

    Президент Молдови Ігор Додон анонсував угоду з РФ про зниження цін на газ.

    Про це заявив Додон на своїй Facebook-сторінці.

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    «Домовилися з Путіним: в цьому році підвищення тарифів на газ не буде, а в наступному можливе зниження... Принципово домовилися і узгодили подальші кроки щодо співпраці в газовій галузі, що дозволяє вже на даному етапі оголосити про те, що тарифи для кінцевих споживачів не виростуть. Вже з 1 жовтня ціна російського газу для Молдови знизиться», – обіцяє Додон.

    Нагадаємо, економічний блок в уряді Молдови входить в квоту проєвропейського блоку ACUM. Однак коаліція ACUM з проросійською партією соціалістів, чиїм лідером є Ігор Додон, вже за кілька днів має тріснути внаслідок парламенських виборів, запланованих на наступний рік. При цьому РФ, традиційно підтримуючи соціалістів, раніше неодноразово йшла на торгові поступки Молдові (зокрема – скасовувала заборони на експорт ряду агарних товарів), демонструючи це як особисті досягнення Додона.

    Як повідомлялося, президент Молдови Ігор Додон заявив, що уряду слід серйозно зайнятися проблемою забезпечення поставок газу в країну на наступний рік.

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