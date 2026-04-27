Дрон вдарив біля ЗАЕС. Загинув співробітник станції

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив: атаки поблизу АЕС неприпустимі через загрозу персоналу та ризики для ядерної безпеки.

МАГАТЕ підтвердило загибель і попередило про ризики атак поблизу ядерних об’єктів

Поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника загинув працівник станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За наявними даними, загиблим є водій транспортного цеху, який перебував поблизу промислового майданчика ЗАЕС під час атаки. У МАГАТЕ наголосили, що подібні удари в безпосередній близькості до ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу безпеці.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив, що будь-які атаки біля атомних станцій є неприпустимими через ризики для персоналу і потенційні наслідки для ядерної безпеки.

У відомстві також повідомили, що їхня команда, яка працює на місці, вивчатиме обставини інциденту та продовжить моніторинг ситуації.

Нагадаємо, що у неділю, 26 квітня, на окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували чергову втрату зовнішнього енергопостачання. Через вимкнення лінії «Феросплавна-1» об'єкт залишився без живлення, що призвело до оголошення режиму блекауту.

Для підтримки роботи критичних систем станція протягом півтори години використовувала енергію 19 резервних дизель-генераторів. Це вже 15-й подібний випадок з моменту захоплення АЕС у 2022 році. Фахівці зазначають, що кожна така ситуація несе загрозу радіаційній безпеці міжнародного масштабу.

В компанії наголосили, що стабільна та безпечна експлуатація найбільшої атомної станції Європи можлива лише за умови її повернення під повний контроль України.