У Саратові знову пролунали вибухи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Саратові знову пролунали вибухи (відео)
фото: скриншот з відео

Дрони атакують Саратовську область

У російському Саратові пролунали вибухи. Місто знову перебуває під атакою БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Про загрозу БпЛА також написав губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Локально працюють системи оповіщення.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

