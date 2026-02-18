Проєкт РФ «Культурна карта 4+85» стирає ідентичність українських дітей – розвідка

ГУР ідентифікувало російських викрадачів дітей та їх методи впливу на ідентичність українців на ТОТ

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Ініційований міністерством культури РФ та реалізований державною структурою «Росконцерт», проєкт позиціонується як «знайомство з Росією». Проте, за даними ГУР, фактична мета програми – повна інтеграція українських дітей у соціокультурний простір держави-агресора.

Протягом 2023–2025 років до проєкту залучили понад 10 тис. дітей із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Дітей вивозять до Москви, Санкт-Петербурга, Тули та інших міст РФ за спеціально розробленими «пропагандистськими маршрутами».

Розвідка ідентифікувала ключових осіб, які забезпечують роботу цього механізму:

Андрій Єрешко – керівник ФДБУК «Росконцерт». Ця структура є головним організатором логістики та фінансування поїздок.

Денис Буянов – генеральний директор «Московського агентства організації відпочинку та туризму» («Мосгортур»). Саме ця установа займається безпосередньою індоктринацією – проведенням екскурсій, де дітям нав’язують російські культурні наративи та викривлену історію.

Дії окупантів кваліфікуються як складова гуманітарної агресії. Програма «Культурна карта» спрямована на виховання лояльних до Кремля «нових громадян», у яких планомірно знищують українську національну самосвідомість.

Нагадаємо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

З 1 березня 2026 року почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»: вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи. Паралельно з 2026/2027 навчального року у школах вводять предмет «духовно-моральнісна культура Росії», а у вишах планують цифрове тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави.