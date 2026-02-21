Білорусь на порозі промислового колапсу – розвідка

Білорусь тяжіє до повної залежності від субсидій РФ

Мінфін Білорусі оприлюднив параметри бюджету на 2026 рік, які свідчать про критичне погіршення стану економіки. На тлі рекордного затоварення складів та падіння промисловості режим Лукашенка закладає дефіцитний кошторис, який тримається переважно на фінансових вливаннях із Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Згідно з документом, доходи консолідованого бюджету мають зрости на 17% (до 92,08 млрд рублів), проте видатки випереджають цей темп, сягаючи 97,19 млрд. Найбільш тривожним сигналом є структура надходжень:

Частка податків у бюджеті скоротилася з 85,7% до 83%.

Натомість «безоплатні надходження» від іноземних держав (фактично – субсидії РФ) зросли до 7,2%.

Для порівняння: у 2020 році залежність від зовнішніх вливань становила лише 1,4%. Це свідчить про «потужну» втрату економічного суверенітету Мінська.

Попри економічну кризу, витрати на репресивний апарат та армію продовжують зростати:

На силові структури та суди виділено 6,8 млрд рублів (частка зросла до 7%).

Оборонні витрати складуть 4,6 млрд рублів. Такий розподіл коштів підтверджує, що головним завданням бюджету є збереження влади, а не стимулювання розвитку.

Показники реального сектору за січень 2026 року виглядають катастрофічно. Обробна промисловість скоротилася на 7,5%, а загальний ВВП просів на 1,2%.

Запаси готової продукції на складах встановили історичний рекорд, сягнувши 90% від місячного обсягу виробництва. Лукашенко вже закликав «терміново розвантажити склади», проте традиційний російський ринок перенасичений, а інші ринки збуту для білоруських товарів закриті через санкції та неконкурентоспроможність.

Аграрний сектор, який раніше вважався гордістю режиму, тепер потребує колосальних дотацій. Державна підтримка для покриття збитків уже склала 2,1 млрд рублів. Ситуація ускладнюється постійним скороченням поголів’я худоби та критичним рівнем заборгованості підприємств.

