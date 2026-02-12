Головна Світ Соціум
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Волгоградський нафтозавод зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
фото: Reuters

Волгоградський НПЗ зупинив виробництво через пошкодження ключової установки

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії «Лукойл», призупинив переробку нафти після успішної атаки українських безпілотників у ніч на 11 лютого 2026 року. За даними галузевих джерел та повідомлень Генштабу ЗСУ, критичних пошкоджень зазнало обладнання, без якого робота підприємства у штатному режимі неможлива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляють джерела видання, внаслідок вибухів та пожежі було серйозно пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-1 (ЕЛОУ-АВТ-1). Дана установка забезпечує близько 40% потужності всього заводу. Пропускна здатність пошкодженого об'єкта становить приблизно 18 600 тонн нафти (близько 140 тис. барелів) на добу.

На території заводу також зафіксовано пошкодження елементів установки АВТ-3 та інших інфраструктурних об'єктів. Компанія «Лукойл» наразі утримується від коментарів.

Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії та має стратегічне значення для логістики окупаційних військ.

У 2024 році завод переробив 13,5 млн тонн нафти (5% від загального об'єму РФ). Щорічно підприємство виробляє 6 млн тонн дизельного палива та майже 2 млн тонн бензину. Зупинка CDU-1 автоматично веде до зниження навантаження або повної зупинки об'єктів вторинної переробки.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону.

Повідомляється про новий новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

«Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю» – йдеться в повідомленні СБУ. 

Зауважимо, Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

