Дрони атакували Твер (фото, відео)

У Твєрі БПЛА влучив у багатоповерхівку

У Твері постраждали щонайменше шестеро людей

У ніч на 12 грудня в Твері внаслідок атаки безпілотника постраждали люди. Частини БпЛА впали на житловий будинок на вулиці Оснабрюцькій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Внаслідок відбиття атаки дрона на багатоквартирний будинок у Твері постраждали люди», – йдеться у телеграм-каналі уряду Твєрської області, повідомив в.о. губернатора Віталій Корольов.

За даними влади, постраждали сім осіб – шестеро дорослих та дитина. Їм надають медичну допомогу. На місці працює оперативний штаб та рятувальні служби, а вночі евакуювали мешканців постраждалого будинку.

Перші хвилини після атаки безпілотника по житловому багатоповерховому будинку в Твері. Видно сильне полум’я, вибиті вікна та чути крики людей. Щонайменше четверо постраждали.

Пошкоджені вікна після атаки безпілотника на багатоповерхівку в Твері фото: російські ЗМІ

Місцева жителька розповіла, що дрон врізався прямо в квартиру на першому поверсі: «Відчули сильну вібрацію, дуже сильну, саме від неї й прокинулися. А потім пролунав вибух. Прилетів на перший поверх сусіднього багатоповерхового будинку. Там вибито вікна по всьому під’їзду».

Пожежа та пошкоджені вікна після атаки безпілотника фото: російські ЗМІ

Жителі будинку вибігли на вулицю та почали допомагати виходити з пошкодженого будинку сусідам. Після цього вони взялися гасити пожежу.

Місцеві жителі повідомили SHOT, що в різних частинах Твєрі було чути 5–6 вибухів. Потім на заході міста з’явився дим від пожежі. Один із БПЛА влучив у перші поверхи багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 4 квартири, а уламками пошкоджено автомобілі.

Перші хвилини після атаки безпілотника по житловому будинку фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що уночі 11 грудня на хімзаводі ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді спалахнула пожежа, ймовірно через атаку дронів. Завод виробляє мінеральні добрива та підтримує стратегічні сектори економіки Росії.