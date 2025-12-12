Головна Світ Соціум
Дрони атакували Твер (фото, відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дрони атакували Твер (фото, відео)
У Твєрі БПЛА влучив у багатоповерхівку
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

У Твері постраждали щонайменше шестеро людей

У ніч на 12 грудня в Твері внаслідок атаки безпілотника постраждали люди. Частини БпЛА впали на житловий будинок на вулиці Оснабрюцькій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Внаслідок відбиття атаки дрона на багатоквартирний будинок у Твері постраждали люди», – йдеться у телеграм-каналі уряду Твєрської області, повідомив в.о. губернатора Віталій Корольов.

За даними влади, постраждали сім осіб – шестеро дорослих та дитина. Їм надають медичну допомогу. На місці працює оперативний штаб та рятувальні служби, а вночі евакуювали мешканців постраждалого будинку.

Перші хвилини після атаки безпілотника  по житловому багатоповерховому будинку в Твері. Видно сильне полум’я, вибиті вікна та чути крики людей. Щонайменше четверо постраждали.

Пошкоджені вікна після атаки безпілотника на багатоповерхівку в Твері
Пошкоджені вікна після атаки безпілотника на багатоповерхівку в Твері
фото: російські ЗМІ

Місцева жителька розповіла, що дрон врізався прямо в квартиру на першому поверсі: «Відчули сильну вібрацію, дуже сильну, саме від неї й прокинулися. А потім пролунав вибух. Прилетів на перший поверх сусіднього багатоповерхового будинку. Там вибито вікна по всьому під’їзду».

Пожежа та пошкоджені вікна після атаки безпілотника
Пожежа та пошкоджені вікна після атаки безпілотника
фото: російські ЗМІ

Жителі будинку вибігли на вулицю та почали допомагати виходити з пошкодженого будинку сусідам. Після цього вони взялися гасити пожежу.

Місцеві жителі повідомили SHOT, що в різних частинах Твєрі було чути 5–6 вибухів. Потім на заході міста з’явився дим від пожежі. Один із БПЛА  влучив у перші поверхи багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 4 квартири, а уламками пошкоджено автомобілі.

Перші хвилини після атаки безпілотника по житловому будинку
Перші хвилини після атаки безпілотника по житловому будинку
фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що уночі 11 грудня на хімзаводі ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді спалахнула пожежа, ймовірно через атаку дронів. Завод виробляє мінеральні добрива та підтримує стратегічні сектори економіки Росії. 

