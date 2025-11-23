Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах

Через загрозу у повітрі було зупинено всі типи авіаруху

Увечері, 22 листопада, повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі X, передає «Главком».

Роботу аеропорту відновили близько 23:00 – приблизно через дві години після перших повідомлень про інцидент. За словами міністра, Міністерство оборони вжило необхідних заходів, але з міркувань безпеки деталі не розголошуються.

Ейндховен є змішаним цивільно-військовим аеропортом, тому через загрозу у повітрі було зупинено всі типи авіаруху.

Раніше стало відомо, що 21 листопада, нідерландські військові відкривали вогонь по дронах, помічених над авіабазою Фолькел приблизно за 40 км від Ейндховена.

За інформацією відомства, після пострілів дрони швидко залишили район авіабази, а встановити їх походження або маршрут польоту не вдалося. Причини появи безпілотників у зоні стратегічного військового об’єкта наразі невідомі.

З міркувань безпеки Міністерство оборони не розкриває технічні подробиці інциденту, зокрема, якими саме засобами було виявлено дрони та які додаткові заходи реагування були застосовані.

Розслідування проводять жандармерія та національна поліція.