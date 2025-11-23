Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
фото: Reuters

Через загрозу у повітрі було зупинено всі типи авіаруху

Увечері, 22 листопада, повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі X, передає «Главком».

Роботу аеропорту відновили близько 23:00 – приблизно через дві години після перших повідомлень про інцидент. За словами міністра, Міністерство оборони вжило необхідних заходів, але з міркувань безпеки деталі не розголошуються.

Ейндховен є змішаним цивільно-військовим аеропортом, тому через загрозу у повітрі було зупинено всі типи авіаруху.

Раніше стало відомо, що 21 листопада, нідерландські військові відкривали вогонь по дронах, помічених над авіабазою Фолькел приблизно за 40 км від Ейндховена.

За інформацією відомства, після пострілів дрони швидко залишили район авіабази, а встановити їх походження або маршрут польоту не вдалося. Причини появи безпілотників у зоні стратегічного військового об’єкта наразі невідомі.

З міркувань безпеки Міністерство оборони не розкриває технічні подробиці інциденту, зокрема, якими саме засобами було виявлено дрони та які додаткові заходи реагування були застосовані.

Розслідування проводять жандармерія та національна поліція.

Читайте також:

Теги: аеропорт Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
26 жовтня, 23:17
Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, каже Буданов
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
25 жовтня, 17:50
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон
28 жовтня, 12:16
Брюссельський аеропорт закрито через виявлення дрона
Брюссельський аеропорт закрито через невідомі дрони
4 листопада, 22:38
Аеропорт Гетеборг-Ландветтер, що на півдні Швеції, на кілька годин призупинив роботу через дрони
У Швеції невідомі дрони паралізували роботу місцевого аеропорту
7 листопада, 10:01
Інциденти з дронами у Бельгії стають дедалі частішими
Бельгія фіксує дедалі більше інцидентів із безпілотниками
7 листопада, 16:22
Аеропорти США відчувають проблеми із персоналом
У всьому винен шатдаун? Аеропортам у США критично бракує диспетчерів
31 жовтня, 17:19
Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках, які протягом двох годин кружляли над військовим об’єктом
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
Вчора, 22:54
«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України
Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів
Вчора, 15:37

Соціум

Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua