Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
фото з відкритих джерел

Обмеження введені до 01:40, 27 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, о 21:42, в Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Інформація про тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через появу неідентифікованого об'єкта в небі була підтверджена литовськими ЗМІ. Через це було ухвалене рішення припинити авіасполучення на певний час.

Обмеження введені до 01:40 27 жовтня.

Нагадаємо, Литовський Національний центр управління кризами (НЦУК) повідомив, що аеропорт Вільнюса був знову тимчасово закритий через загрозу, яку становлять метеозонди. Це вже другий вечір поспіль, коли повітряний рух у Литві зазнає перебоїв через неконтрольовані літаючі об’єкти.

Держпідприємство «Повітряна навігація» уточнило, що польоти у Вільнюському аеропорту були зупинені о 21:32 у суботу, 25 жовтня, і відновлені лише о 02:00 ночі у неділю, 26 жовтня.

Також увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

