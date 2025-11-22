Головна Світ Соціум
Нідерланди: військові дві години намагалися збити дрони біля авіабази, але безуспішно

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках, які протягом двох годин кружляли над військовим об’єктом
Причини появи безпілотників у зоні стратегічного військового об’єкта наразі невідомі

Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках, які протягом двох годин кружляли над військовим об’єктом Волькел. Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише «Главком».

За інформацією відомства, після пострілів дрони швидко залишили район авіабази, а встановити їх походження або маршрут польоту не вдалося. Причини появи безпілотників у зоні стратегічного військового об’єкта наразі невідомі.

З міркувань безпеки Міністерство оборони не розкриває технічні подробиці інциденту, зокрема, якими саме засобами було виявлено дрони та які додаткові заходи реагування були застосовані.

Розслідування проводять жандармерія та національна поліція.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу обговорюють можливість розміщення ударних безпілотників уздовж кордону з Росією.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.

Теги: Нідерланди військові безпілотник

