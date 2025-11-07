У Швеції невідомі дрони паралізували роботу місцевого аеропорту

Аеропорт Гетеборг-Ландветтер, що на півдні Швеції, на кілька годин призупинив роботу через дрони

Невідомі дрони біля аеропорту помітило управління цивільної авіації Швеції

У четвер, 6 листопада у Швеції аеропорт Гетеборг-Ландветтер вимушено призупинив усі рейси. Поруч із летовищем помітили безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на STV.

Про інуидент стало відомо ввечері, до аеропорту Ландветтер про невідомі літальні об’єкти, що перебували поруч із ним повідомило управління цивільної авіації Швеції. Трохи раніше близько 18:00 біля аеропорту також бачили декілька дронів.

Пресслужба Шведського агентства з надзвичайних ситуацій заявила про те, що через це було негайно призупинено рух повітряного транспорту біля аропорту. Тому літаки, які прямували до Швеції з Мюнхена, Франкфурта та Стокгольма були перенаправлені до інших відкритих аеропортів. Решта рейсів були скасовані та відкладені.

Рух у повітряному просторі біля аеропорту Гетеборг-Ландветтер відновився близько 22:00. На місце інциденту згодом прибула поліція та Збройні сили Швеції. Служби почали розслідування за підозрою в авіаційному саботажі.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що незадовго до цього інциденту в Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон. Про невідомий літальний апарат диспетчерам повідомив один з екіпажів, що йшов на посадку. Очевидці побачили, що безпілотник перебував над однією з промислових зон поряд з аеропортом. Тому всі польоти зупинили на 45 хвилин. Через це деякі рейси перенаправили до інших аеропортів, інші ж були затримані.

Також аеропорт Брюсселю та Берліну призупиняли роботу через виявлення дронів у повітряному просторі країн поруч із летовищем.