Президент анонсував жорсткі чистки в СБУ

Зеленський про кадрові зміни: «Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником СБУ Євгенієм Хмарою та його першим заступником Олександром Покладом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського.

Глава держави доручив зайнятися питанням очищення Служби безпеки від тих, хто «служить на посадах не Україні, а іншим інтересам». «Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки. Очікую результатів», – зазначив він.

Зеленський доручив Покладу зайнятися питанням очищення СБУ фото: Офіс президента

Крім того, президент заслухав доповіді про протидію російським операціям та бойову роботу Служби безпеки. За його словами, триває робота над посиленням захисту українських виробників дронів, зокрема правоохоронці викривають коригувальників ударів.

«Була також доповідь про наші кібероперації. Є в служби напрацювання для протидії російським хакерам. Очікую на впровадження та доповідь за результатами», – розповів український лідер.

Зеленський заслухав доповіді про протидію російським операціям та бойову роботу Служби безпеки фото: Офіс президента

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили подвійного агента, який намагався проникнути до СБУ, щоб передавати дані Росії. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення.

До слова, Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.