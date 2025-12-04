Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії

Російський диктатор і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч

Російський диктатор Володимир Путін прибув з першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий борт приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам в Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед ними на авіабазі виступили індійські танцівниці.

Російський диктатор і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, глава «Роснафти» Ігор Сечин.

Візит триватиме два дні. Увечері 4 грудня Путін проведе неформальну зустріч з Моді. Під час вечері вони обговорять способи зміцнення особливого привілейованого стратегічного партнерства (двосторонні відносини були підвищені до відповідного статусу у 2010 році). Крім того, Моді підтвердить нібито зацікавленість Індії в якнайшвидшому врегулюванні війни в Україні.

5 грудня відбудуться вже формальні переговори – у вузькому та широкому складах у Хайдарабадському палаці. Путіна супроводжуватимуть сім міністрів, у тому числі міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков, глава МВС Володимир Колокольцев, глава Мінсільгоспу Оксана Лут і міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, а також голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, глава «Роснафти» Ігор Сечин, представники «Росатома» і «Роскосмосу».

До слова, найбільші державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. – закупили російську нафту з поставкою у січні 2026 року, приваблені значно більшою знижкою на сировину. Однак, попри це, загальний обсяг експорту до Нью-Делі не перевищить третини від місячних обсягів 2025 року.