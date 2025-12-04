Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії
Моді зустрів Путіна біля літака
фото: скриншот з відео

Російський диктатор і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч

Російський диктатор Володимир Путін прибув з першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий борт приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам в Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед ними на авіабазі виступили індійські танцівниці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Російський диктатор і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, глава «Роснафти» Ігор Сечин.

Візит триватиме два дні. Увечері 4 грудня Путін проведе неформальну зустріч з Моді. Під час вечері вони обговорять способи зміцнення особливого привілейованого стратегічного партнерства (двосторонні відносини були підвищені до відповідного статусу у 2010 році). Крім того, Моді підтвердить нібито зацікавленість Індії в якнайшвидшому врегулюванні війни в Україні.

5 грудня відбудуться вже формальні переговори – у вузькому та широкому складах у Хайдарабадському палаці. Путіна супроводжуватимуть сім міністрів, у тому числі міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков, глава МВС Володимир Колокольцев, глава Мінсільгоспу Оксана Лут і міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, а також голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, глава «Роснафти» Ігор Сечин, представники «Росатома» і «Роскосмосу».

До слова, найбільші державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. – закупили російську нафту з поставкою у січні 2026 року, приваблені значно більшою знижкою на сировину. Однак, попри це, загальний обсяг експорту до Нью-Делі не перевищить третини від місячних обсягів 2025 року.

Читайте також:

Теги: Індія путін Нарендра Моді росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
Вчора, 04:20
Барро: Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він вплинув на Росію
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
2 грудня, 02:01
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
22 листопада, 09:35
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
21 листопада, 03:54
Петросян та Гуменник вже здобули олімпійські ліцензії
Нейтральні російські фігуристи вбралися в одяг з логотипами підсанкційних компаній
19 листопада, 13:27
Адміністрація Трампа таємно контактує з РФ щодо війни в Україні
США разом з Росією таємно розробляють план припинення війни в Україні – Axios 
19 листопада, 03:38
Яценюк: «Те, що робить Путін – це злочини проти людства»
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
10 листопада, 21:29
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
5 листопада, 01:52
Росія може зіткнутися з новою кризою авіапального
Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів РФ прогнозує дефіцит авіагасу
4 листопада, 18:36

Політика

Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії
Путін уперше за чотири роки здійснив візит до Індії
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС
Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
Ексглава дипломатії ЄС йде у відставку через розслідування шахрайства
Ексглава дипломатії ЄС йде у відставку через розслідування шахрайства
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua