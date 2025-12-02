У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
БпЛА атакували розташування кадирівців у Гудермесі
У ніч на 2 грудня українські дрони атакували розташування полку «Ахмат» у чеченському місті Гудермес. Про це повідомляє «Главком».
Мешканці повідомляли про звуки вибухів. Також у соцмережі зʼявилося відео з прильотом по обʼєкту. Варто зазначити, що очільник Чечні Рамзан Кадиров поки не коментував атаку.
💥 Кадирівський полк «Ахмат» у Гедермесі вибухнув сьогодні вночі pic.twitter.com/Zf4S2BndLA— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 2, 2025
Нагадаємо, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники. Крім того, в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
Як повідомлялося, уранці 1 грудня російське місто Каспійськ, Дагестан, було атаковано. Ймовірно, під атаку потрапила база «Каспійськ». 27 листопада безпілотники завдали удару по військовій частині полку Росгвардії «Ахмат-Північ», розташованій у столиці Чечні.
До слова, українські розвідники провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області.
