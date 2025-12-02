Головна Світ Політика
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
Момент влучання по військовому об’єкту
БпЛА атакували розташування кадирівців у Гудермесі

У ніч на 2 грудня українські дрони атакували розташування полку «Ахмат» у чеченському місті Гудермес. Про це повідомляє «Главком».

Мешканці повідомляли про звуки вибухів. Також у соцмережі зʼявилося відео з прильотом по обʼєкту. Варто зазначити, що очільник Чечні Рамзан Кадиров поки не коментував атаку.

Нагадаємо, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники. Крім того, в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомлялося, уранці 1 грудня російське місто Каспійськ, Дагестан, було атаковано. Ймовірно, під атаку потрапила база «Каспійськ». 27 листопада безпілотники завдали удару по військовій частині полку Росгвардії «Ахмат-Північ», розташованій у столиці Чечні.

До слова, українські розвідники провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області.

Теги: Чечня безпілотник

