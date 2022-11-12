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Друг Путіна Депардьє згортає свою творчу діяльність у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Друг Путіна Депардьє згортає свою творчу діяльність у Росії
Депардьє показав Росії «до побачення»
фото з відкритих джерел

Раніше актор розкритикував війну Росії проти України

Французький актор Жерар Депардьє, який отримав громадянство Росії в 2013 році, вирішив закрити в країні свій продюсерський центр. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Друг та продюсер актора Арно Фріллі пояснив, що закриття центру «ПЦ ЖД» пов'язане з паузою в роботі. Оцінюючи перспективи відкриття нового центру, Фріллі сказав, що відновлення роботи можливе за більшої конкретики щодо майбутніх проєктів.

«Цю структуру було створено для розвитку аудіовізуальних проєктів. Без активної діяльності ця система марна, оскільки вона потребує витрат навіть у період простою», – пояснив продюсер.

Раніше Депардьє розкритикував війну Росії проти України. У Кремлі висловили впевненість, що актор не до кінця розуміє суть того, що відбувається в Україні, і запропонували роз’яснити Депардьє причини так званої спецоперації. Пізніше глава Спілки чеченської молоді Рустам Тапаєв дозволив Депардьє не вибачатися за свої слова. При цьому він порадив актору надалі висловлюватися виключно у межах своєї компетенції.

Нагадаємо, французький актор Жерар Депардьє свого часу навіщось погодився прийняти російське громадянство та отримати паспорт із рук путіна. Але зараз легендарний актор не залишився осторонь страшних подій, що відбуваються на території України з вини агресора Росії. Депарде, як повідомляє видання Rfi, закликав скласти зброю.

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