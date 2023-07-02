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Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі
Навка нарвалася на критику через коротеньке відео
фото: скріншот із відео

Користувачі кепкують із зовнішнього вигляду Тетяни Навки

Дружина прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова стала посміховиськом у мережі після свого пафосного відео з дачі. 48-річна олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка у Instagram показала, яка у неї буде полуниця.

«Хочу привідкрити завісу мого маленького садка. Хочу похвалитися. Ще зарано, але вже цвітуть квіточки, напевно всі здогадалися – це полуничка. Вона неймовірно смачна, солодка, соковита. Коли вона дозріє, я вам її покажу», – сказала Навка.

Таке позерство викликало бурхливу реакцію підписників.

Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі фото 1

Користувачі кепкують із зовнішнього вигляду господині. Люди зауважують, що манікюр Навки яскраво свідчить – вона ніколи не торкалася лопати або сапи.

Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі фото 2

«Доглядають працівники, треба правду говорити», «Занудьгувала мільярдерка без мереж награбувала з чоловіком. Якого забрала з сім'ї, розлучниця, і ще – патріотка з громадянством США», «З такими рукавами тільки в городі і гуляти», – пишуть користувачі.

Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі фото 3

«Вусатий у кущі загнав», «Навіщо фіранку на себе одягати», – знущаються з колишньої фігуристки.

Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі фото 4

Додамо, що в столиці країни-агресорки обрали головну заміжню «красуню» Росії. Титул «місіс» дістався моделі та співачці Наталії Оскар, чиї справжні фото, необроблені у фотошопі, викликали хвилю сміху навіть серед росіян.

Нагадаємо, що Історія з перемогою заміжньої красуні Наталії Оскар на конкурсі «Місіс Росія-2023» в Москві має закономірне продовження, адже виринають промовисті деталі організації цього заходу.

Раніше «Главком» писав, що мережа вибухнула уїдливими насмішками через результати конкурсу. Усіх вразила штучна зовнішність росіянки.

Читайте також: На «Міс Всесвіт» українка красномовно відреагувала на росіянку, яка хотіла стати поруч
Теги: відео Тетяна Навка полуниця

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