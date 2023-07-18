ЄС незабаром ухвалить нові санкції проти Білорусі, запропоновані ще в січні

За словами кореспондента Радіо Свобода, санкції будуть офіційно затверджені наступного тижня

Країни Європейського союзу готуються прийняти нові санкції проти Білорусі, які були запропоновані ще в січні. Ймовірно, це станеться наступного тижня. Про це написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Twitter.

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«Нарешті прорив щодо санкцій ЄС щодо Білорусі, вперше запропонованих у січні. Мають бути офіційно затверджені наступного тижня», – написав він.

Йозвяк також наголосив, що санкцій не передбачають відступів або винятків щодо калійних добрив.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном.

Раніше найбільша компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB оголосила про зупинку постачання товарів та послуг до Росії.

До слова, європейська група алюмінієвої промисловості European Aluminum розглядає можливість лобіювання санкцій Європейського cоюзу щодо російського алюмінію, однак виступає проти того, щоб вони стосувалися найбільшого в країні виробника «Русал».