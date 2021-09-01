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    Дуда в річницю Другої світової війни: наївно вірити, що нічого подібного більше не станеться

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    Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - Дуда в річницю Другої світової війни: наївно вірити, що нічого подібного більше не станеться
    Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни
    Фото: pap.pl

    За словами Дуди, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися

    Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни – нападу нацистської Німеччини на Польщу. Анджей Дуда вважає, що мир не буде тривати вічно. Про це повідомляє PAP.

    За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

    «Наївно вірити, що нічого подібного більше не станеться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч», – сказав президент.

    В останні роки ситуація у всьому світі стає все більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, додав Дуда.

    За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

    До слова, 15 серпня Японія відзначила 76-ту річницю поразки у Другій світовій війні.

    Раніше жителі Японії вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, здійсненого США 76 років тому.

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    Теги: Польща війна Друга світова війна агресія Анджей Дуда
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    Дуда в річницю Другої світової війни: наївно вірити, що нічого подібного більше не станеться