Російський депутат після вибуху в Саратові пропонує не будувати газифіковані будинки

Газова служба не завжди справляється з обстеженням квартир, тому він запропонував «рецепт» , як уникнути проблем у майбутньому

У Росії потрібно повністю заборонити будівництво багатоквартирних будинків із газовими плитами та опаленням. Про це, як пише «Главком», у розмові з Life.ru повідомив депутат Держдуми Володимир Плякін.

«Необхідно розглянути на законодавчому рівні відмову від використання газу в нових багатоквартирних будинках, щоб у майбутньому уникнути подібних трагедій», - заявив Плякін.

Він зазначив, що в одному під'їзді може бути від 10 до 40 квартир, а таких під'їздів у будинку кілька, тому проконтролювати проходження обстеження всіма мешканцями практично неможливо.

За його словами, газові служби не завжди справляються з обсягом робіт, а несправне обладнання та відсутність регулярного обслуговування збільшують ризики.

Плякін вважає, що перехід на електрику дозволить знизити ймовірність вибухів.

«Якщо перейти на електрику, можна звести до мінімуму ризики вибухів. У нас є електрика - готувати на плиті або обігрівати приміщення можна і без газу», - зазначив Плякін.

Нагадаємо, у Саратові в житловій багатоповерхівці по вулиці Блінова стався вибух, причиною якого став витік газу та вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Будівля зазнала серйозних конструктивних ушкоджень. Зруйновано щонайменше чотири поверхи, на яких розташовувалося понад 30 квартир.

Постраждала від уламків будинку автівка

За останніми даними, внаслідок події загинули шестеро людей, постраждали 15 мешканців.

«Главком» писав, що у ніч проти 25 липня дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ. Там спалахнула пожежа.