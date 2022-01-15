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    Влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів

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    Досі у лікарнях майже три сотні постраждалих - Влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів
    Досі у лікарнях майже три сотні постраждалих
    фото з відкритих джерел

    Постраждало 4 578 людей, загинуло – 225

    У Казахстані у результаті масових протестів, які сколихнули країну на початку січня 2022 року, загинули щонайменше 225 людей, досі у лікарнях 265 постраждалих. Про це повідомив начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв на брифінгу, пише vlast.kz.

    За його даними, на сьогодні встановлено 4 578 потерпілих, з яких 4 353 поранено, зокрема, 3 393 силовиків.

    Директорка департаменту зв'язків із громадськістю міністерства охорони здоров'я Асель Артакшинова уточнила, що із 225 загиблих 175 людей померли у медичних закладах. Наразі у клініках продовжують лікування 265 постраждалих, 67 із них перебувають у реанімації.

    «Дані попередні і можуть уточнюватися і змінюватися», – заявив Шалабаєв.

    Наразі Генпрокуратура розслідує 546 кримінальних справ, зокрема 44 – за актами «тероризму», 34 – за масовими заворушеннями, 15 – за вбивства. У зв'язку з підозрою, за його словами, 366 осіб вже взято під варту.

    Нагадаємо, напередодні президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

    Раніше голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.

    До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Згодом він повідомив, що «миротворці» успішно завершили місію у Казахстані.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидала війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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    Теги: Казахстан протест влада
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    Влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів