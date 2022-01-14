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    Путін досі не вивчив ім'я президента Казахстану. РосЗМІ підчищають обмовки (відео)

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    Президент РФ&nbsp;вдруге за тиждень не зміг правильно назвати ім&rsquo;я Касима-Жомарта Токаєва - Путін досі не вивчив ім'я президента Казахстану. РосЗМІ підчищають обмовки (відео)
    Президент РФ вдруге за тиждень не зміг правильно назвати ім’я Касима-Жомарта Токаєва
    фото: ria.ru

    Володимир Путін знову переплутав ім'я президента Казахстану, але по телевізору це вирішили не показувати

    Глава Кремля Володимир Путін вдруге за тиждень не зміг правильно назвати ім’я президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

    У четвер, 13 січня, на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, президент РФ вимовив щось невиразне: схоже, цього разу Касим-Жомарт став «Касам Жемель Кемельіча Токаєва» (минулого разу був «Кемел Жомартович»).

    Ймовірно, Путіна збиває з пантелику по батькові казахстанського президента, «найближчого партнера та союзника» Росії. Воно в нього справді Кемелович.

    Проте, фрагмент з обмовкою Путіна вирізали з ефірів російських федеральних каналів, хоча його можна знайти у прямих трансляціях «Рбк» та Russia Today.

    Нагадаємо, 10 січня Володимир Путін назвав лідера Казахстану Кемелем Жомартовичем Токаєвим, а не Касимом-Жомартом Токаєвим. Варто зазначити, що Кемель Токаєв – нині покійний батько президента Казахстану, який був письменником.

    Присутні на засіданні Касим-Жомарт Токаєв та інші присутні глави держав не виправили президента РФ.

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    Теги: Росія Путін Казахстан політика президент Касим-Жомарт Токаєв
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    Путін досі не вивчив ім'я президента Казахстану. РосЗМІ підчищають обмовки (відео)