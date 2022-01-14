Путін досі не вивчив ім'я президента Казахстану. РосЗМІ підчищають обмовки (відео)

Президент РФ вдруге за тиждень не зміг правильно назвати ім’я Касима-Жомарта Токаєва

Володимир Путін знову переплутав ім'я президента Казахстану, але по телевізору це вирішили не показувати

Глава Кремля Володимир Путін вдруге за тиждень не зміг правильно назвати ім’я президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

У четвер, 13 січня, на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, де обговорювалося виведення військ ОДКБ з Казахстану, президент РФ вимовив щось невиразне: схоже, цього разу Касим-Жомарт став «Касам Жемель Кемельіча Токаєва» (минулого разу був «Кемел Жомартович»).

Ймовірно, Путіна збиває з пантелику по батькові казахстанського президента, «найближчого партнера та союзника» Росії. Воно в нього справді Кемелович.

Проте, фрагмент з обмовкою Путіна вирізали з ефірів російських федеральних каналів, хоча його можна знайти у прямих трансляціях «Рбк» та Russia Today.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Путін назвав лідера Казахстану Кемелем Жомартовичем Токаєвим, а не Касимом-Жомартом Токаєвим. Варто зазначити, що Кемель Токаєв – нині покійний батько президента Казахстану, який був письменником.

Присутні на засіданні Касим-Жомарт Токаєв та інші присутні глави держав не виправили президента РФ.