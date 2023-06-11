Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Шпигунство Китаю викликає постійне занепокоєння у США
Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб збирати розвідувальні дані про Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що Китай вів переговори з Гаваною про створення нової шпигунської бази в острівній державі. Того ж дня Білий дім і Пентагон заявили, що повідомлення було «неточним», не вдаючись у подробиці.
За даними видання, офіційний представник адміністрації Байдена розповів, що китайська база на Кубі була створена раніше, а шпигунська діяльність КНР викликає постійне занепокоєння, тому США вживають заходів для вирішення цієї проблеми.
«Насправді КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі в 2019 році. Це добре задокументовано в розвідданих», - зазначив чиновник.
Представник адміністрації, якому було надано анонімність для обговорення цієї теми, сказав, що шпигунство Китаю викликає постійне занепокоєння, і що США вживають заходів для розв'язання цього питання.
Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації вирішити цю проблему.
Раніше повідомлялося, що США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.
До слова, Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які дозволяють використовувати російську військову машину в Україні.
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