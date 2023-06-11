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Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб шпигувати за США
фото з відкритих джерел

Шпигунство Китаю викликає постійне занепокоєння у США

Китай використовує секретну базу на Кубі, щоб збирати розвідувальні дані про Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Китай вів переговори з Гаваною про створення нової шпигунської бази в острівній державі. Того ж дня Білий дім і Пентагон заявили, що повідомлення було «неточним», не вдаючись у подробиці.

За даними видання, офіційний представник адміністрації Байдена розповів, що китайська база на Кубі була створена раніше, а шпигунська діяльність КНР викликає постійне занепокоєння, тому США вживають заходів для вирішення цієї проблеми.

«Насправді КНР провела модернізацію своїх засобів збору розвідданих на Кубі в 2019 році. Це добре задокументовано в розвідданих», - зазначив чиновник.

Представник адміністрації, якому було надано анонімність для обговорення цієї теми, сказав, що шпигунство Китаю викликає постійне занепокоєння, і що США вживають заходів для розв'язання цього питання.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації вирішити цю проблему.

Раніше повідомлялося, що США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини. 

До слова, Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які дозволяють використовувати російську військову машину в Україні.

Теги: Китай Пентагон Європейський союз переговори

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