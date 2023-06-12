Шпигунська база на Кубі: що може завадити планам США поновити відносини з Китаєм
Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році
Китайські експерти в неділю заявили, що США вкотре показали своє «роздвоєння особистості» у зовнішніх справах, оскільки адміністрація Байдена, з одного боку, відчайдушно прагне відновити спілкування між американськими високопосадовцями та їхніми китайськими колегами, а з іншого – продовжує розкручувати безпідставне звинувачення в тому, що «Китай використовує секретну базу на Кубі для шпигування за США». Про це повідомляє Global Times..
Деякі експерти попереджають, що новий ажіотаж може стати ще одним «інцидентом із шпигунською кулею», і на думку американських ЗМІ та політиків, може знову перешкодити плану Вашингтона щодо відновлення відносин з Китаєм.
Агентство Reuters з посиланням на анонімного чиновника повідомило, що очікується, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 18 червня для переговорів, відкладених через «інцидент з повітряною кулею». Однак цей план ще має бути підтверджений Китаєм.
Офіційний представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, повідомив американським ЗМІ в суботу, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році.
Куба в неділю знову спростувала заяви США. Віцеміністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо опублікував твіт у неділю, в якому йдеться, що «продовжуються наклепницькі спекуляції з боку США, які, очевидно, пропагуються певними ЗМІ з метою завдати шкоди та тривоги без дотримання мінімальних стандартів спілкування.
Ще одна причина, чому США продовжують афішувати це питання, полягає в тому, що Вашингтон може хотіти чинити певний тиск на Китай щодо можливого майбутнього діалогу.
«Поширюючи безпідставні звинувачення, адміністрація Байдена насправді намагається легітимізувати свої розвідувальні місії та шпигунську діяльність навколо територіальних вод і повітряного простору Китаю», – йдеться у повідомленні.
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