Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шпигунська база на Кубі: що може завадити планам США поновити відносини з Китаєм

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шпигунська база на Кубі: що може завадити планам США поновити відносини з Китаєм
Вашингтон може чинити певний тиск на Китай щодо можливого майбутнього діалогу
фото з відкритих джерел

Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році

Китайські експерти в неділю заявили, що США вкотре показали своє «роздвоєння особистості» у зовнішніх справах, оскільки адміністрація Байдена, з одного боку, відчайдушно прагне відновити спілкування між американськими високопосадовцями та їхніми китайськими колегами, а з іншого – продовжує розкручувати безпідставне звинувачення в тому, що «Китай використовує секретну базу на Кубі для шпигування за США». Про це повідомляє Global Times..

Деякі експерти попереджають, що новий ажіотаж може стати ще одним «інцидентом із шпигунською кулею», і на думку американських ЗМІ та політиків, може знову перешкодити плану Вашингтона щодо відновлення відносин з Китаєм.

Агентство Reuters з посиланням на анонімного чиновника повідомило, що очікується, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 18 червня для переговорів, відкладених через «інцидент з повітряною кулею». Однак цей план ще має бути підтверджений Китаєм.

Офіційний представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, повідомив американським ЗМІ в суботу, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році. 

Куба в неділю знову спростувала заяви США. Віцеміністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо опублікував твіт у неділю, в якому йдеться, що «продовжуються наклепницькі спекуляції з боку США, які, очевидно, пропагуються певними ЗМІ з метою завдати шкоди та тривоги без дотримання мінімальних стандартів спілкування.

Ще одна причина, чому США продовжують афішувати це питання, полягає в тому, що Вашингтон може хотіти чинити певний тиск на Китай щодо можливого майбутнього діалогу.

«Поширюючи безпідставні звинувачення, адміністрація Байдена насправді намагається легітимізувати свої розвідувальні місії та шпигунську діяльність навколо територіальних вод і повітряного простору Китаю», – йдеться у повідомленні.

Теги: Китай Вашингтон Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний секретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США поїде в Китай: стало відомо, чому візит відкладали
9 червня, 23:51
Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття
США та Велика Британія оголосили про посилення економічного партнерства
9 червня, 02:44
китайська хакерська група шпигує за критичною нфраструктурою США
Західна розвідка заявила, що китайські хакери шпигують за важливою інфраструктурою США
25 травня, 08:01
Сидіти у Однокласниках Симоньян чомусь не хоче
Пропагандисти РФ закликають бомбити Вашингтон, але хочуть і далі користуватися Instagram
21 травня, 16:17
Лідери країн G7 готові вибудовувати з Китаєм конструктивні відносини
«Велика сімка» закликає Китай натиснути на Росію
20 травня, 12:12
Підписання російсько-іранської угоди про співпрацю Путін провів у режимі відеоконференції
Путін побоявся летіти на підписання транспортної угоди між Росією та Іраном: подробиці
17 травня, 18:02
Лі Хуей прибуває сьогодні до Києва
Ракетний терор. Чому саме цієї ночі був такий потужний обстріл
16 травня, 12:26
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали
Ціни на нафту падають: названо причину
15 травня, 08:08
Лі Хуей експосол КНР в Росії
Миротворчі ініціативи Китаю: до Києва їде експосол КНР, якого нагородив Путін
12 травня, 11:48

Соціум

Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ
Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ
Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів
Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів
Шпигунська база на Кубі: що може завадити планам США поновити відносини з Китаєм
Шпигунська база на Кубі: що може завадити планам США поновити відносини з Китаєм
Справа з секретними документами. Чи має Трамп шанс врятувати себе від в'язниці?
Справа з секретними документами. Чи має Трамп шанс врятувати себе від в'язниці?
Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував
Американець опинився під вартою в Росії: Держдеп США відреагував
Америка має намір повернутися до ЮНЕСКО: що відомо
Америка має намір повернутися до ЮНЕСКО: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
52K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
36K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
26K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
19K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
18K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту