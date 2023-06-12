Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році

Китайські експерти в неділю заявили, що США вкотре показали своє «роздвоєння особистості» у зовнішніх справах, оскільки адміністрація Байдена, з одного боку, відчайдушно прагне відновити спілкування між американськими високопосадовцями та їхніми китайськими колегами, а з іншого – продовжує розкручувати безпідставне звинувачення в тому, що «Китай використовує секретну базу на Кубі для шпигування за США». Про це повідомляє Global Times..

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деякі експерти попереджають, що новий ажіотаж може стати ще одним «інцидентом із шпигунською кулею», і на думку американських ЗМІ та політиків, може знову перешкодити плану Вашингтона щодо відновлення відносин з Китаєм.

Агентство Reuters з посиланням на анонімного чиновника повідомило, що очікується, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 18 червня для переговорів, відкладених через «інцидент з повітряною кулею». Однак цей план ще має бути підтверджений Китаєм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційний представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, повідомив американським ЗМІ в суботу, що китайська база на Кубі вже була створена у 2019 році.

Куба в неділю знову спростувала заяви США. Віцеміністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо опублікував твіт у неділю, в якому йдеться, що «продовжуються наклепницькі спекуляції з боку США, які, очевидно, пропагуються певними ЗМІ з метою завдати шкоди та тривоги без дотримання мінімальних стандартів спілкування.

Ще одна причина, чому США продовжують афішувати це питання, полягає в тому, що Вашингтон може хотіти чинити певний тиск на Китай щодо можливого майбутнього діалогу.

«Поширюючи безпідставні звинувачення, адміністрація Байдена насправді намагається легітимізувати свої розвідувальні місії та шпигунську діяльність навколо територіальних вод і повітряного простору Китаю», – йдеться у повідомленні.