Джонсон визнав високу ймовірність «жорсткого» Brexit



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Голова уряду Великої Британії Боріс Джонсон

Джонсон сказав, що у питанні Brexit «все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС»

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з ЄС без угоди цілком можливий.

Про це повідомляє BBC.

«Боріс Джонсон заявив, що шанси на хаотичний вихід Британії з ЄС значно зросли», - йдеться у повідомленні.

В інтерв'ю BBC на саміті Великої сімки у Франції Джонсон сказав, що у питанні Brexit «все залежить від наших друзів та партнерів з ЄС».

Напередодні стало відомо, що Джонсон може відмовитися платити ЄС 30 млрд фунтів відступних у разі виходу Лондона з євроспільноти без угоди.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана покинути ЄС до 31 жовтня цього року. При цьому Brexit без жодної угоди називається найбільш вірогідним сценарієм, оскільки британський парламент раніше тричі провалив голосування за відповідну угоду, розроблену попередньою британською прем’єркою Терезою Мей та ЄС.

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».

Також президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем’єра Боріса Джонсона

Сам Борис Джонсон є принциповим прихильником Brexit за будь-яку ціну.