Ексдепутата Держдуми, який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачено у насильстві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексдепутата Держдуми, який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачено у насильстві
Юрія Напсо оголошено в розшук
фото: РИА

За версією слідства, злочин було скоєно 22 березня 2023 року

Слідчий комітет Росії (СКР) ініціював оголошення до федерального розшуку колишнього депутата Державної думи Юрія Напсо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Юрій Напсо був депутатом Держдуми із 2007 по 2025 рік. Він виступав за довічний ув'язнення і навіть страту для ґвалтівників, але тепер сам підозрюється у зґвалтуванні своєї 19-річної помічниці.

За версією слідства, злочин було скоєно 22 березня 2023 року, а через тиждень депутат відлетів до Вірменії і більше до Росії не повертався, уникаючи участі у перевірці. За прогули, а він два роки не з'являвся у Думі, у квітні 2025 року його позбавили депутатського мандата. У нижній палаті роз'яснили, що депутат сумарно не був на роботі понад 200 днів без поважних причин.

«Нічого подібного ніколи не було. Жодних розшуків, відповідно, немає. Думаю, це якийсь замовний фейк», – сказав Напсо. Він також зазначив, що справді давно не перебуває в Росії, оскільки відбувається лікування в ОАЕ.

Раніше в окупованому Криму російська поліція затримала колишнього депутата Державної думи та ексзаступника голови Ради міністрів Криму Руслана Бальбека. Раніше він був оголошений у федеральний розшук.

росія росіяни зґвалтування

