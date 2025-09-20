Двосторонні перемовини з росіянами. Зеленський пояснив, що відбувається

Головна Країна Політика
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Україна і Росія добре знають позиції одне одного, оскільки прочитали всі меморандуми
фото: Офіс президента України

Президент: «Секретар РНБО тримає контакт з Мединським, але загалом росіяни відтягують все»

Президент України Володимир Зеленський розповів про стан двосторонніх переговорів із Росією. За його словами, росіяни постійно відтягують процес. Водночас секретар РНБО Рустем Умєров тримає зв’язок із Володимиром Мединським щодо обміну полоненими. Про це глава держави розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський підкреслив, що Україні потрібен результат, а не просто зустрічі. За його словами, росіянам вигідні порожні переговори, які не наближають до миру. Президент навів приклад, коли сторони нібито домовилися про зустріч лідерів для обговорення закінчення війни, але після переговорів з Україною вони відмовилися від цієї домовленості.

Він також додав, що Україна і Росія добре знають позиції одне одного, оскільки прочитали всі меморандуми.

За словами Володимира Зеленського, Росія постійно висуває нові умови, щоб уникнути предметних переговорів. «Зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: «Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі». Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: «треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі». Тобто вони відтягують все», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що обговорить це питання з президентом США Дональдом Трампом, який, зі свого боку, проведе переговори з Китаєм. За словами президента, «всі потроху будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася».

Як відомо, Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву секретар РНБО Рустема Умєрова в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО пояснив, що поки йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених. «Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених», – зазначив він.

За словами Умєрова, європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей. «Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі», – додав він.

Нагадаємо, Спецпосланник американського президента генерал Кіт Келлог в інтерв'ю для Telegraph зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований через повільний процес закінчення війни між Росією та Україною. Келлог вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але президент Трамп має іншу позицію, пише «Главком»

Сам Келлог назвав себе оптимістом і висловив віру в можливість мирної угоди. Однак, на відміну від президента,Келлог каже, що до мирних переговорів треба припинити вогонь, тоді як Трамп наполягає на перемовинах спершу.

Теги: росія Володимир Зеленський переговори обмін

