Російський бюджет стягує податки з депозитів через витрати на війну

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російський бюджет стягує податки з депозитів через витрати на війну
Податок на відсотки з депозитів у Росії вже надходить до бюджету для фінансування війни проти України
фото: Reuters

У 2025 році ставка податку на банківські вклади в Росії сягне 22%, а перші надходження вже поповнили бюджет країни на понад 111 млрд рублів

Мешканці Росії масово отримали повідомлення від податкової про сплату податку на доходи з банківських депозитів за 2024 рік. Влада пояснює це «соціальною справедливістю», але фактично податок покликаний компенсувати бюджетні втрати через війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Податок на доходи з банківських депозитів у Росії наразі стягується за базовою ставкою 13%. Для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів ставка зростає до 15%.

З 2025 року в Росії запровадять прогресивну шкалу оподаткування з максимальною ставкою 22 %, за якою нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026 року.

За перші надходження від нового податку у 2023 році бюджет РФ отримав 111 млрд рублів. Крім того, уряд схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з дефіцитом у 54,6 млрд доларів. Серед ключових заходів – підвищення ПДВ до 22 %, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.

За словами експертів, ці заходи покликані компенсувати стрімке виснаження бюджету через військові витрати, а не вирішувати соціальні проблеми громадян.

Нагадаємо, що Росія планує скоротити витрати на оборону у 2026 році майже на 900 млрд рублів. За проєктом бюджету, який уряд РФ схвалив 24 вересня, видатки на національну оборону зменшаться з 13,5 трлн рублів у 2025 році до 12,6 трлн рублів (приблизно $150,5 млрд) у 2026 році.

Економічне зростання країни очікується на рівні лише 1 % у 2025 році, що значно нижче за 4,3 % у 2024 році. При цьому дефіцит бюджету в 2025 році може досягти 2,6 % від ВВП – найвищого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це на 53 % більше, ніж планувалося раніше.

Зменшення оборонного бюджету та високий дефіцит відображають економічний тиск на Росію через війну та потребу уряду переглянути пріоритети витрат.

