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Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці
Путін готується до візиту у Туреччину
фото з відкритих джерел

Ердоган вирішив переговорити із Путіним, аби відновити зернову угоду

Візит російького диктатора Володимира Путіна до Туреччини очікується наприкінці серпня. Про це пише турецька газета Hurriyet із посиланням на власні джерела. У ході візиту глава держави зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Найімовірніше йдеться про останній тиждень сперпня, уточнює видання. В Анкарі сподіваються на досягнення певних між Ердоганом та Путіним домовленостей, інакше світові ціни на зернові продовжать зростання.

На порядку денному переговорів будуть питання, пов'язані з термінами відновлення зернової угоди, двосторонні зв'язки, відносини між Туреччиною, Азербайджаном та Вірменією, а також відновлення дипломатичних комунікацій між Туреччиною та Сирією.

А от російські ЗМІ уже поспішили розкрити більше подробиць зустрічі лідерів двох держав. «Очевидно, що одним із основних питань під час можливого візиту президента Росії стане реанімація зернової угоди. Прогрес у цій сфері дозволить не допустити подальшого зростання цін на зернові», - наголосив співрозмовник агентства ТАРС.

Як зазначило джерело, поточна ситуація найбільше відбивається на країнах, які потребують сільгосппродукції. Цю проблему потрібно вирішувати паралельно з питаннями, які Москва ставить перед сторонами угоди. На думку співрозмовника агентства, позитивний результат перемовин зміцнить авторитет Анкари та Москви в Африці та Азії.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини висловив сподівання, що візит президента Росії Володимира Путіна до країни буде цього місяця. «Точну дату ще не визначено. На даний момент це питання опрацьовують глави наших МЗС та розвідки. Я сподіваюся, що внаслідок їхньої роботи візит відбудеться у серпні», – сказав глава Туреччини.

Нагадаємо, 2 серпня Ердоган і Путін обговорили телефоном війну в Україні, домовилися про візит Путіна до Туруччини і торкнулися теми зернової угоди. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що місце та точну дату зустрічі президентів Росії та Туреччини узгодять дипломатичними каналами.

Під час розмови з Путіним президент Ердоган підкреслив, що ні в чиїх інтересах не було б надовго зупиняти Чорноморську ініціативу, яку він вважавє «містком до миру». 

Раніше Реджеп Таїп Ердоган запевняв має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року. За його словами, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду,тож він спробує із ним домовитись.

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Теги: путін президент Москва Дмитро Пєсков

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