У Конгресі США хочуть оголосити імпічмент Байдену через його сина

Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін виступила з пропозицією оголосити імпічмент президенту США Джо Байдену через зловживання владою. Про це повідомляє видання The Hill на своїй сторінці в Twitter.

«Я представила палаті представників резолюцію 57 про імпічмент президенту Джо Байдену за зловживання владою і готовністю використовувати владні повноваження для допомоги своєму синові Хантеру Байдену», – заявила вона.

Грін звинуватила Байдена в потуранні корупції, тому що його син Хантер приймав подарунки від громадян інших держав в обмін на надання послуг, а також впливав на політику інших країн.

Rep. Marjorie Taylor Greene: "I have introduced House Res. 57. These are articles of impeachment on President Joe Biden for abuse of power in regards to his willingness to use his position of power to aid his son Hunter Biden." pic.twitter.com/KXQPAg3ayQ