У Конгресі США хочуть оголосити імпічмент Байдену через його сина

У палаті представників представили резолюцію 57 про імпічмент президенту Джо Байдену через його сина Хантера Байдена

Грін звинуватила Байдена в потуранні корупції, тому що його син Хантер приймав подарунки від громадян інших держав в обмін на надання послуг,

Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін виступила з пропозицією оголосити імпічмент президенту США Джо Байдену через зловживання владою. Про це повідомляє видання The Hill на своїй сторінці в Twitter.

«Я представила палаті представників резолюцію 57 про імпічмент президенту Джо Байдену за зловживання владою і готовністю використовувати владні повноваження для допомоги своєму синові Хантеру Байдену», – заявила вона.

Грін звинуватила Байдена в потуранні корупції, тому що його син Хантер приймав подарунки від громадян інших держав в обмін на надання послуг, а також впливав на політику інших країн.

Rep. Marjorie Taylor Greene: "I have introduced House Res. 57. These are articles of impeachment on President Joe Biden for abuse of power in regards to his willingness to use his position of power to aid his son Hunter Biden." pic.twitter.com/KXQPAg3ayQ — The Hill (@thehill) October 22, 2021

Це вже не перша спроба Грін прибрати Байдена з поста президента США. 21 серпня вона повідомила, що внесла на розгляд конгресу проєкти резолюцій про відсторонення Байдена з посади президента через те, що той залишив 10 тис. американців під владою афганського радикального руху «Талібан».

Грін стверджує, що президент також порушив імміграційне законодавство, коли допустив кризу на південному кордоні США і привласнив собі законодавчі повноваження, незважаючи на позиції верховного суду, продовживши заборону на виселення орендарів житла.

Як відомо, Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.