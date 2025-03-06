Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради

Президент України та керівництво ЄС провели розмову про посилення нашої держави

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера в соцмережах.

За словами Зеленського, серед ключових тем – ППО, зброя та боєприпаси для України, зміцнення українського оборонно-промислового комплексу, переговори щодо вступу України до ЄС, посилення санкційного тиску на Росію та протидія їх обходу.

Зеленський повідомив подробиці зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою у Брюсселі pic.twitter.com/QiwvzV9fUp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025

«Дякую за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України, за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру. Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо», – каже президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу, що проходить сьогодні у Брюсселі, ключовою темою якого стане нарощування допомоги Україні.

Як відомо, під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

До слова, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом.