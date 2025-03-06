Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
Український лідер подякував за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради
скріншот з відео

Президент України та керівництво ЄС провели розмову про посилення нашої держави

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера в соцмережах.

За словами Зеленського, серед ключових тем – ППО, зброя та боєприпаси для України, зміцнення українського оборонно-промислового комплексу, переговори щодо вступу України до ЄС, посилення санкційного тиску на Росію та протидія їх обходу.

«Дякую за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України, за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру. Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо», – каже президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу, що проходить сьогодні у Брюсселі, ключовою темою якого стане нарощування допомоги Україні.

Як відомо, під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

До слова, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. 

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Брюссель Володимир Зеленський президент Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проживання принца Гаррі в США опинилося під пильною увагою після публікації його мемуарів «Запасний»
Трамп вирішив не депортувати принца Гаррі: чому президент США пожалів онука Єлизавети II
9 лютого, 18:35
Також президент прокоментував рішення Верховної Ради дати дозвіл державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки
Зеленський заявив про готовність до зустрічей із представниками США
11 лютого, 20:04
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
16 лютого, 13:35
Росіяни атакують Україну безпілотниками
Удари «шахедами» по Україні та вибухи у Росії: головне за ніч
17 лютого, 06:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента
18 лютого, 02:44
Народний депутат України Ярослав Железняк
Нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського
19 лютого, 04:58
Народний депутат України Олексій Гончаренко
Соратник Порошенка запропонував Зеленському «єдиний вихід» щодо виборів в Україні
19 лютого, 22:18
Мітинг у Празі став однією із сотень заходів в межах глобальної адвокаційної кампанії Світового конґресу українців (СКУ) StandWithUkraine
У Празі та Брюсселі відбулись багатотисячні мітинги на підтримку України
23 лютого, 22:16
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп у Ер-Ріяді, 2017 рік
Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського
1 березня, 12:59

Політика

Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
Зеленський відреагував на заяву Макрона про мир в Україні
Зеленський відреагував на заяву Макрона про мир в Україні
Глава МЗС поділився очікуваннями від спецзасідання Євроради
Глава МЗС поділився очікуваннями від спецзасідання Євроради
Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду
Україна готує план перших кроків для наближення миру
Україна готує план перших кроків для наближення миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
19K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
19K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
7074
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6322
Київ – не Львів. Депутатка Київради пояснила нові правила хвилини мовчання

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua