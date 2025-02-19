Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича
Президент Хорватії Зоран Міланович
фото: ЕРА

«Доки я президент, жоден хорватський солдат не буде вести чужі війни», – казав Міланович

У вівторок, 18 лютого, Зоран Міланович вдруге склав присягу як президент Хорватії. Політик під час інавгураційної промови закликав свою країну дотримуватися обережного дипломатичного курсу на тлі зростаючої геополітичної невизначеності в Європі, передає агенція AFP.

«Немає потреби поспішно висувати себе на передову в питаннях, на які ми не можемо суттєво вплинути, не можемо змінити, які ми дуже часто не розуміємо», – сказав він.

Міланович також наголосив, що Хорватія повинна дотримуватися «національної політики, яка найбільше сприятиме нашим інтересам у цьому новому світі».

Вдруге він став президентом Хорватії, перемігши у другому турі президентських виборів у січні 2025 року. За підсумками голосування, він здобув майже три чверті голосів виборців (74,4%).

Міланович обіймає посаду президента з лютого 2020 року. Раніше він очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Міланович неодноразово критикував Україну, називаючи її найкорумпованішою країною світу, і виступав проти допомоги Києву з боку Євросоюзу та НАТО.

Він засудив війну Росії проти України, проте й критикував військову допомогу, яку Захід надає Києву. Це спонукало прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича назвати його проросійським, таким, хто «руйнує довіру до Хорватії у НАТО і ЄС».

У відповідь Міланович заявив, що хоче захистити Хорватію від «втягування у війну». «Доки я президент, жоден хорватський солдат не буде вести чужі війни», – казав Міланович у грудні 2024 року.

Водночас, Хорватія має передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, замість яких придбає 50 нових танків Leopard 2A8 у Німеччини за зниженою ціною. Про це повідомило міноборони Хорватії.

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція. 

Читайте також:

Теги: Хорватія президент інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці КНДР понесли суттєві втрати внаслідок ударів українських безпілотників
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
16 лютого, 15:57
Порошенко підозрюється у тому, що сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»
«Вугільна справа» проти Порошенка. ДБР звернулось до суду з проханням
13 лютого, 15:14
КНДР і надалі підтримуватиме Росію у війні проти України
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
9 лютого, 15:25
Володимир Зеленський вважає, що в ЗСУ недостатня кількість далекобійних ракет і дронів
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
9 лютого, 11:56
Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
4 лютого, 20:44
Трамп не відмовляється від своїх планів щодо розширення США
Трамп анонсував переговори щодо тарифів із двома країнами
3 лютого, 07:49
Раніше Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови АОЗ
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова написала листа Зеленському
31 сiчня, 14:44
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
21 сiчня, 17:03
Байден вирішив помилувати низку чиновників
Байден помилував екскомандувача армії США та низку посадовців перед інавгурацією Трампа
20 сiчня, 16:25

Політика

Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну
Макрон зробив заяву щодо відправки військ в Україну
У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича
У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
Трамп розчарований Україною, бо за три роки... не відбулось перемовин з Росією
Трамп розчарований Україною, бо за три роки... не відбулось перемовин з Росією
У США пройшли перші масові протести проти політики Трампа
У США пройшли перші масові протести проти політики Трампа
Німеччина опитала громадян щодо відправлення військ в Україну: чим здивували результати
Німеччина опитала громадян щодо відправлення військ в Україну: чим здивували результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
12K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
9678
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
8262
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
8058
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua