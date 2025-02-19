У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича

«Доки я президент, жоден хорватський солдат не буде вести чужі війни», – казав Міланович

У вівторок, 18 лютого, Зоран Міланович вдруге склав присягу як президент Хорватії. Політик під час інавгураційної промови закликав свою країну дотримуватися обережного дипломатичного курсу на тлі зростаючої геополітичної невизначеності в Європі, передає агенція AFP.

«Немає потреби поспішно висувати себе на передову в питаннях, на які ми не можемо суттєво вплинути, не можемо змінити, які ми дуже часто не розуміємо», – сказав він.

Міланович також наголосив, що Хорватія повинна дотримуватися «національної політики, яка найбільше сприятиме нашим інтересам у цьому новому світі».

Вдруге він став президентом Хорватії, перемігши у другому турі президентських виборів у січні 2025 року. За підсумками голосування, він здобув майже три чверті голосів виборців (74,4%).

Міланович обіймає посаду президента з лютого 2020 року. Раніше він очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Міланович неодноразово критикував Україну, називаючи її найкорумпованішою країною світу, і виступав проти допомоги Києву з боку Євросоюзу та НАТО.

Він засудив війну Росії проти України, проте й критикував військову допомогу, яку Захід надає Києву. Це спонукало прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича назвати його проросійським, таким, хто «руйнує довіру до Хорватії у НАТО і ЄС».

У відповідь Міланович заявив, що хоче захистити Хорватію від «втягування у війну». «Доки я президент, жоден хорватський солдат не буде вести чужі війни», – казав Міланович у грудні 2024 року.

Водночас, Хорватія має передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, замість яких придбає 50 нових танків Leopard 2A8 у Німеччини за зниженою ціною. Про це повідомило міноборони Хорватії.

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.