Ердоган втретє балотуватиметься на пост президента Туреччини

Ердоган стане кандидатом у президенти країни у 2023 році від «Альянсу народу»

Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган утретє стане кандидатом у президенти Туреччини на виборах у червні 2023 року. Про це повідомляє газета Star із посиланням на голову Партії Національного руху (ПНД) Девлета Бахчелі.

Ердоган представлятиме «Альянс народу» – об'єднання правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) та ПНД. За словами Бахчелі, жодних перешкод для переобрання Ердогана немає.

«Наш кандидат у президенти зрозумілий, це Реджеп Тайіп Ердоган. Я вірю, що пан Ердоган переможе з великим відривом на виборах у червні 2023 року, і «Альянс народу» також здобуде нову перемогу. Ми зробимо все можливе, щоб президента могло бути обрано як мінімум на три терміни», – заявив глава ПНД.

Стало відомо, що президент Туреччини Ердоган заразився штамом коронавірусу «Омікрон», у нього легкі симптоми хвороби.

Володимир Зеленський написав, що з жалем дізнався про недугу Ердогана. Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

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