  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ердоган втретє балотуватиметься на пост президента Туреччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ердоган представлятиме &laquo;Альянс народу&raquo;&nbsp; - Ердоган втретє балотуватиметься на пост президента Туреччини

    Ердоган представлятиме «Альянс народу» 

    фото з відкритих джерел

    Ердоган стане кандидатом у президенти країни у 2023 році від «Альянсу народу»

    Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган утретє стане кандидатом у президенти Туреччини на виборах у червні 2023 року. Про це повідомляє газета Star із посиланням на голову Партії Національного руху (ПНД) Девлета Бахчелі.

    Ердоган представлятиме «Альянс народу» – об'єднання правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) та ПНД. За словами Бахчелі, жодних перешкод для переобрання Ердогана немає.

    «Наш кандидат у президенти зрозумілий, це Реджеп Тайіп Ердоган. Я вірю, що пан Ердоган переможе з великим відривом на виборах у червні 2023 року, і «Альянс народу» також здобуде нову перемогу. Ми зробимо все можливе, щоб президента могло бути обрано як мінімум на три терміни», – заявив глава ПНД.

    Стало відомо, що президент Туреччини Ердоган заразився штамом коронавірусу «Омікрон», у нього легкі симптоми хвороби.

    Володимир Зеленський написав, що з жалем дізнався про недугу Ердогана. Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

    Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

    Читайте також матеріал «Главкома»: Ця дружба освячена грошима. Чому Ердоган летить до Києва?
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ердоган втретє балотуватиметься на пост президента Туреччини