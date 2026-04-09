Естонія приготувалася до найгіршого. Країна переходить на нову доктрину: деталі

План передбачає 30 днів повної ізоляції та перенесення війни на територію ворога

Естонія переглянула засади політики безпеки, передбачивши сценарій повної ізоляції країни у разі війни: у випадку блокади з суші, повітря та моря держава має забезпечити безперервне функціонування щонайменше протягом 30 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонськго мовника ERR.

Оновлений стратегічний документ визначає підготовку до тривалої автономної боротьби та передбачає зміну оборонної доктрини на більш активну.

Ключовим елементом нової політики став принцип 30-денної стійкості. Він означає, що у разі війни держава повинна гарантувати базове функціонування суспільства до відновлення зовнішніх зв’язків.

Окремо наголошується, що кожен мешканець країни має бути готовим до самостійного виживання щонайменше протягом 7 днів.

Естонія також змінює підхід до ведення бойових дій. Нова концепція активної оборони передбачає, що бойові дії не повинні відбуватися на її території.

«Військова оборона побудована на принципі активної оборони, згідно з яким проти сил супротивника застосовуються активні заходи для запобігання або перешкоджання нападу чи зменшення його ефективності, включаючи удари вглиб території супротивника. Територіальна оборона як і раніше відіграє важливу роль, але метою є забезпечення того, щоб бойові дії не відбувалися на території Естонії», – йдеться у документі.

У документі зазначається, що найбільшою загрозою для Естонії та євроатлантичної безпеки залишається Росія. Водночас окремо згадується роль Китаю, Північної Кореї, Білорусі та Ірану у підтримці російської агресії. Також у Таллінні наголошують, що Європа має брати більше відповідальності за власну безпеку на тлі змін у політиці США.

