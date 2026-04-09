Фінляндія зафіксувала зростання перешкод GPS: що відбувається

Збої посилюються під час ударів по РФ і тривають у регіоні вже роками

У Фінській затоці зростає кількість випадків глушіння супутникової навігації, що створює ризики для безпеки судноплавства. Про посилення перешкод у роботі GNSS повідомив заступник командувача берегової охорони Ілья Ільїн, інформує «Главком»

За словами Ільїна, останнім часом кількість таких випадків зросла, зокрема під час ударів України по території Росії. «На виявлення перешкод впливають і погодні умови», – зазначив Ільїн.

Він уточнив, що точна кількість зафіксованих інцидентів наразі відсутня, оскільки всі повідомлення про перешкоди реєструє Агентство транспорту та зв’язку Traficom. «Таких випадків було досить багато», – підкреслив він.

За словами представника Берегової охорони, у східній частині Фінської затоки постійні перешкоди фіксують ще з 2023 року. У зв’язку з останніми подіями, зокрема виявленням українських дронів, фінська сторона посилила свою діяльність у регіоні.

