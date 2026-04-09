Фінляндія зафіксувала зростання перешкод GPS: що відбувається

Єгор Голівець
Фінляндія зафіксувала посилення глушіння GPS у Фінській затоці
Збої посилюються під час ударів по РФ і тривають у регіоні вже роками

У Фінській затоці зростає кількість випадків глушіння супутникової навігації, що створює ризики для безпеки судноплавства. Про посилення перешкод у роботі GNSS повідомив заступник командувача берегової охорони Ілья Ільїн, інформує «Главком»

За словами Ільїна, останнім часом кількість таких випадків зросла, зокрема під час ударів України по території Росії. «На виявлення перешкод впливають і погодні умови», – зазначив Ільїн.

Він уточнив, що точна кількість зафіксованих інцидентів наразі відсутня, оскільки всі повідомлення про перешкоди реєструє Агентство транспорту та зв’язку Traficom. «Таких випадків було досить багато», – підкреслив він.

За словами представника Берегової охорони, у східній частині Фінської затоки постійні перешкоди фіксують ще з 2023 року. У зв’язку з останніми подіями, зокрема виявленням українських дронів, фінська сторона посилила свою діяльність у регіоні.

Нагадаємо, що група депутатів Європейського парламенту звернулась до президентки Роберти Метсоли із закликом посилити захист конфіденційної інформації, щоб запобігти її можливому витоку до Росії. 

У листі, який опублікував литовський депутат Петрас Ауштрявічус, парламентарі висловили «глибоке занепокоєння» через нещодавні звинувачення у тому, що уряд Угорщини міг навмисно передавати режиму Володимира Путіна конфіденційні дані, отримані під час засідань Ради ЄС.

До слова, Міністерство оборони Великої Британії повідомило деталі масштабної російської операції, метою якої був шпіонаж та підготовка саботажу критичної підводної інфраструктури в Атлантичному океані.

За словами очільника оборонного відомства Джон Гілі, Британія спостерігає збільшення російської активності у північній частині Атлантики. 

 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

