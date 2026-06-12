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Німецький оборонний гігант захотів випускати українські ракети «Фламінго»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німецький оборонний гігант захотів випускати українські ракети «Фламінго»
Ракета «Фламінго» наблизилася до виробництва в країні НАТО
фото: AP

Спільне виробництво можуть розгорнути на території Німеччини вже після завершення переговорів між компаніями

Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником озброєнь Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет FP-5 Flamingo у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Переговори щодо спільного виробництва

Про можливу співпрацю журналістам розповів генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух. «Ми зараз обговорюємо, як могли б працювати разом... Я думаю, це справді може статися», – заявив він.

За словами Рауха, найближчими тижнями компанія проведе серію зустрічей із представниками Fire Point, яка є розробником та виробником крилатої ракети FP-5 Flamingo.

«У найближчі кілька тижнів заплановано кілька зустрічей щодо цього, а потім ми побачимо», – сказав керівник Diehl Defence.

Заявлена дальність польоту ракети FP-5 Flamingo перевищує 3 тис. км. У разі успішного завершення переговорів виробництво нового озброєння можуть організувати не лише в Україні, а й на території Німеччини.

Раух вважає, що така модель співпраці має практичний сенс. «Якщо створюється новий продукт, має великий сенс виробляти його також у Німеччині або інших країнах», – зазначив він.

Технологічне партнерство та перспективи проєкту

Керівник Diehl Defence наголосив, що компанія налаштована щодо проєкту «оптимістично і позитивно». Як зазначає Financial Times, можливе спільне виробництво ракет Flamingo може стати одним із найбільш показових прикладів використання українських військових розробок та бойового досвіду в оборонній промисловості країн НАТО.

Видання також нагадує, що у квітні Diehl Defence та Fire Point підписали технологічну угоду про співпрацю, однак її деталі досі не розголошувалися.

За даними FT, німецька компанія готова запропонувати українським партнерам власні технологічні рішення. Зокрема йдеться про більш сучасні головки самонаведення, які відповідають за пошук та ураження цілі. Раух також звернув увагу на багаторічний досвід Diehl Defence у розробці високотехнологічних ракетних систем.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point провела успішні випробування нової ракети-перехоплювача FP-7.x, яку розробляють як дешевшу альтернативу американським ракетам для систем Patriot. За даними компанії, ракета здатна перехоплювати балістичні цілі та безпілотники на висоті до 25 км, а її серійне виробництво планують розпочати вже цього року.

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Теги: ракета Німеччина балістичні ракети

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