Зеленський анонсував підвищення виплат військовим та нові контракти для піхоти

Президент заявив про рішення посилити фінансову стійкість оборони та продовжити реформування української армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження комплексу рішень, спрямованих на збільшення виплат військовослужбовцям, залучення іноземних добровольців та подальшу трансформацію Збройних сил України. Про це глава держави заявив у зверненні, повідомляє «Главком».

Збільшення виплат та нові умови контрактів

Відповідні рішення були узгоджені під час нарад за участю прем'єр-міністра Юлії Свириденко, міністра оборони Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

«Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії», – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що в армії буде збільшено рівень грошового забезпечення. «Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат», – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський анонсував нові контракти для військовослужбовців піхоти. «Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», – заявив президент.

За його словами, контракти передбачатимуть чітко визначені строки служби – на 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані відстрочки після їх завершення.

Підтримка командирів та реалізація рішень

Крім того, планується підвищення виплат для бойових командирів. «Будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Кабінет Міністрів має затвердити механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати повинні почати діяти вже у червні.

Рекрутинг та кадрові зміни в армії

Також глава держави повідомив про намір розширити можливості для залучення іноземних добровольців до лав української армії. «Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу», – зазначив він.

Окрему увагу буде приділено подальшому спрощенню переведень між підрозділами, розширенню можливостей кар'єрного зростання військових та збільшенню повноважень бойових бригад. За словами президента, результати впровадження нових механізмів мають бути помітними вже протягом літа.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва російських ракет, дронів і компонентів для військово-промислового комплексу РФ. До санкційних списків також регулярно потрапляють російські чиновники, пропагандисти, підприємства оборонного сектору та особи, причетні до репресій проти громадян України на тимчасово окупованих територіях.