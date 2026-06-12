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Генерал Бундесверу назвав рік можливої атаки Росії на країни НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генерал Бундесверу назвав рік можливої атаки Росії на країни НАТО
НАТО погодило нову оцінку військової загрози з боку Росії
фото: AP

У Німеччині попередили, що Москва може отримати необхідні військові спроможності швидше, ніж очікувалося раніше

Німеччина має бути готовою до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО до 2029 року або навіть раніше. Таку оцінку озвучив командувач сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Серед союзників по НАТО існує спільне розуміння того, що Росія може відновити необхідний військовий потенціал для агресії проти Альянсу ще до завершення нинішнього десятиліття. «Ми маємо бути готовими... Ми повинні бути готовими воювати», – заявив Фройдінг.

Він наголосив, що 2029 рік не є виключно німецькою оцінкою. «2029 рік – це не німецький часовий орієнтир. Це оцінка розвідки, погоджена в НАТО», – сказав командувач сухопутних військ.

За його словами, усі 32 країни-члени Альянсу погоджуються з тим, що Росія може отримати спроможності для вторгнення на територію держави НАТО саме до цього часу.

Водночас генерал застеріг, що такий сценарій може реалізуватися і раніше, попри значні втрати, яких російська армія зазнала під час війни проти України.

Фройдінг також закликав прискорити модернізацію та переозброєння німецької армії. За його словами, Берлін не може покладатися лише на довгострокові оборонні програми, реалізація яких займає роки. Для низки напрямків необхідно шукати проміжні рішення, які дозволять швидше усунути прогалини в обороноздатності.

«Швидкість зараз має вирішальне значення», – наголосив він.

Командувач Бундесверу додав, що німецькі військові повинні щодня підвищувати власну готовність до можливого конфлікту. «Ми як німецька армія повинні щодня покращувати свої спроможності для «бою вже сьогодні ввечері», – заявив генерал.

Нагадаємо, що журналісти за допомогою супутникових знімків зафіксували масштабне розширення російської військової інфраструктури поблизу кордонів НАТО. За даними розслідування, Росія будує нові казарми, склади боєприпасів та майданчики для техніки біля кордонів із Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії. За оцінкою експертів, після завершення війни проти України чисельність російських військ на цьому напрямку може зрости до 115 тис. осіб.

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Теги: Німеччина НАТО росія

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