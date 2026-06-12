Україна «привітала» Путіна з Днем Росії. Підтверджено ураження двох НПЗ та хімічного комбінату

Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох НПЗ

Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

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Нафтопереробний комплекс «Танеко» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Підприємство «ТАИФ-НК» – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску комплексу глибокої переробки важких залишків – цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

Також уражено комбінат «Тольяттікаучук» у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату.

Окрім цього уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області РФ і в районі Маринського Херсонської області. Завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога в районі Веселого Донецької області.

Серед іншого українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні «Восточний» у районі Новопетрівки Запорізької області. Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині.

За результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня безпілотники досягли території Самарської області РФ та завдали удару по хімічному підприємству «Тольяттікаучук».

Також уранці 12 червня безпілотники атакували Нижньокамськ у РФ.

Як повідомлялося, у Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року.