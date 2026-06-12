Невідомі залишили біля Білого дому символічне послання Трампу

На Національній алеї у Вашингтоні виявили загадкові цифри, які давно використовують противники президента США

На газоні Національної алеї у Вашингтоні з'явилися великі цифри «8647», які пов'язують із противниками президента США Дональда Трампа. Інцидент уже розслідує Поліція парків США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CNN.

Незвичний напис був виявлений на газоні неподалік від Білого дому. Цифри були випалені на траві та добре помітні з висоти. За даними телеканалу, комбінація «8647» давно використовується окремими критиками Дональда Трампа як символічне політичне послання.

Число «86» має кілька значень в американському сленгу. Найчастіше його використовують у ресторанній сфері для позначення скасування замовлення, відмови від певного товару або видалення чогось із меню. Також цей вислів іноді вживають у значенні «позбутися когось» або «вигнати».

Число «47» прихильники цієї символіки пов'язують із тим, що Дональд Трамп є 47-м президентом Сполучених Штатів.

Саме тому поєднання цифр «8647» останніми роками почало використовуватися як спосіб висловлення незгоди з політикою американського лідера.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини появи напису та осіб, які можуть бути причетними до його створення. Офіційних заяв щодо можливих мотивів авторів або попередніх результатів розслідування поки що не оприлюднено.

Раніше президента США Дональда Трампа освистали під час фінального матчу Національної баскетбольної асоціації в Нью-Йорку. Інцидент стався на арені Madison Square Garden перед початком третього матчу серії між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс». Частина вболівальників зустріла появу американського лідера свистом та вигуками «Зрадник», коли його обличчя показали на великому екрані під час виконання державного гімну США.