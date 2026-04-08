Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters

Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ призупинив свою діяльність

Під час удару по НПЗ пошкоджень також зазнала електростанція, що забезпечувала потреби підприємства

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Нижегороднефтеоргсинтез», що належить компанії «Лукойл», припинив роботу після атаки дронів 5 квітня. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Завод переробляв близько 320 тис. барелів нафти на добу і є четвертим за величиною в РФ. Після удару на території підприємства сталася пожежа. Пошкоджено важливі об’єкти заводу, зокрема обладнання та електростанцію, яка забезпечувала його роботу.

Через це підприємство тимчасово зупинили, а фахівці зараз оцінюють масштаб руйнувань і можливість швидкого ремонту.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 5 квітня 2026 року, українські військові здійснили масштабну атаку на критичну інфраструктуру російського агресора. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Нижегородській області та стратегічного порту на Балтійському морі. Ці удари стали частиною системної стратегії знекровлення російського ВПК.

До слова, Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який зазнав удару українських дронів 26 березня, частково зможе відновити роботу лише через місяць.