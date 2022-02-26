Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото

Естонія також закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній

Зеленський подякував своєму колезі, президенту Алару Карчі

Найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії відбулася на підтримку України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Твітері.

Глава нашої держави подякував дружньому естонському народові та своєму колезі президенту Алару Карісу, який з цієї нагоди вдягнув вишиванку.

The largest demonstration in the modern history of Estonia took place in support of Ukraine. I am grateful to the Estonian people and @AlarKaris for their solidarity in these difficult times. Mr. President, our vyshyvanka suits you. pic.twitter.com/giMvr5d6HW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022





Я вдячний естонському народові та @AlarKaris за солідарність у ці складні часи. Пане Президенте, вам личить наша вишиванка!





Також сьогодні стало відомо, що Естонія закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це заявив ERR у суботу через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас, пише ЄП.

«Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір», – заявив Аас.

«Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору», - додав Аас у своєму коментарі.

«Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!» – додав міністр.

Раніше свій повітряний простір для росіян закрили Польща, Болгарія та Чехія.