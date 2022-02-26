  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото

    Естонія також закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній - Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото
    Естонія також закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній

    Зеленський подякував своєму колезі, президенту Алару Карчі

    Найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії відбулася на підтримку України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Твітері.

    Глава нашої держави подякував дружньому естонському народові та своєму колезі президенту Алару Карісу, який з цієї нагоди вдягнув вишиванку.


    Я вдячний естонському народові та @AlarKaris за солідарність у ці складні часи. Пане Президенте, вам личить наша вишиванка!

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Зеленський подякував президенту Алару Карісу
    Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото
    Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото
    Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото


    Також сьогодні стало відомо, що Естонія закриває свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

    Про це заявив ERR у суботу через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас, пише ЄП.

    «Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір», – заявив Аас.

    «Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору», - додав Аас у своєму коментарі.

    «Європа має бути єдиною та рішучою у своїй відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!» – додав міністр.

    Раніше свій повітряний простір для росіян закрили Польща, Болгарія та Чехія.

    Теги: Росія війна Естонія авіаперевезення Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото