Естонія зібрала найбільшу в історії демонстрацію на підтримку України. Фото

Найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії відбулася на підтримку України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Твітері.

Глава нашої держави подякував дружньому естонському народові та своєму колезі президенту Алару Карісу, який з цієї нагоди вдягнув вишиванку.

The largest demonstration in the modern history of Estonia took place in support of Ukraine. I am grateful to the Estonian people and @AlarKaris for their solidarity in these difficult times. Mr. President, our vyshyvanka suits you. pic.twitter.com/giMvr5d6HW