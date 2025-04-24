Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною

SkyUp Airlines відкриває новий маршрут між Кишиневом і Барселоною

23 квітня 2025 року українська авіакомпанія SkyUp Airlines успішно здійснила перший прямий регулярний рейс із Кишинева (Молдова) до Барселони, виконавши перший прямий регулярний рейс із Кишинева. Літак приземлився в аеропорту Барселони, знаменуючи початок нового етапу в розвитку авіаперевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральне консульство України в Барселоні.

«Цей новий маршрут забезпечує ефективне сполучення між Іспанією та Східною Європою, відкриваючи нові можливості для іспанських туристів та бізнесу. Вітаємо рішення SkyUp™ розширити мережу своїх польотів та встановити регулярне авіасполучення Кишинева з великими містами нашого консульського округа, зокрема й з огляду на те, що у Валенсійській автономії та Каталонії проживає найбільша українська громада в Іспанії», – зазначили в Генконсульстві.

«Дуже почесно буде бачити наш прапор на борту SkyUp™ і в Пальмі-де-Майорка – визнаному туристичному магніті світового значення», – зазначили в Генконсульстві.

Новий маршрут також відкриває перспективи для іспанських туристів, які тепер мають зручний доступ до Східної Європи, а також для бізнесу, що отримує нові можливості для співпраці. Крім того, цей напрямок розглядається як оптимальний маршрут для відвідання південних областей України.

Представники консульства наголосили: «Працюємо на перемогу і з нетерпінням очікуємо рейсів з Києва та інших аеропортів нашої Батьківщини».

Нагадаємо, у Греції в середу, 9 квітня, відбувся загальнонаціональний страйк профспілок, у зв'язку з чим пороми столи у порту, авіарейси скасовано, а громадський транспорт працюв лише частково.