У США опублікували відомості про доходи Трампа за 2019 рік



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Трамп неодноразово відмовлявся публікувати свою податкову декларацію

Загальний дохід від бізнес-структур Трампа за минулий рік склав як мінімум 446 мільйонів доларів

Управління з питань етики при американському уряді опублікувало фінансову виписку з даними про доходи президента США Дональда Трампа за 2019 рік. Про це повідомляє ТАСС.

Відомості про доходи глави держави розкриті в 78-и сторінковому документі. Так, серед інших джерел доходу, Трамп заробив 21,4 мільйона доларів за рахунок свого курорту Мар-а-Лаго у Флориді. Примітно, що в 2018 році дохід від нього був вище приблизно на 1,3 мільйона доларів.

Зменшився на 300 тисяч доларів в порівнянні з 2018 роком і прибуток від готелю в Вашингтоні, який належить Трампу, склавши 40,5 мільйона доларів в 2019 році. При цьому в минулому році зріс на 1,3 мільйона доларів прибуток від іншого курорту Trump National Doral Miami – він склав 77,2 мільйона доларів. На два мільйони доларів більше, ніж в 2018-му Трамп заробив за рахунок свого гольф-клубу, – 17,7 мільйона доларів.

В цілому, за оцінкою The Wall Street Journal, загальний дохід від бізнес-структур Трампа за минулий рік склав як мінімум 446 мільйонів доларів, що приблизно на 2,6 відсотка вище, ніж в 2018 році.

Трамп неодноразово відмовлявся публікувати свою податкову декларацію. Противники американського лідера навіть влаштовували через це акції протесту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. В адміністрації Трампа вважають, що китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США.

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