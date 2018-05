Фінал «Євробачення-2018»: де і коли дивитись

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У фіналі «Євробачення-2018» виступатимуть 26 виконавців

У Лісабоні 12 травня стартує фінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018». Загальнонаціональні телеканали суспільного мовника «Uа: Перший» та «Ua: Крим» покажуть шоу наживо сьогодні о 22:00. Також пряма трансляція відбуватиметься на сайті Eurovision.ua та на офіційному сайті телеканалу «Ua: Перший». Суспільний мовник вперше надає глядачам ексклюзивну можливість переглянути всі три шоу в якості Full HD зі стереозвуком. А радіоверсію фіналу у прямому ефірі можна буде почути на радіо «Промінь». Трансляцію фіналу «Євробачення» також можна буде знайти на сайті «Главком» о 22:00.

Коментуватимуть подію ведучий «Євробачення-2017» Тімур Мірошниченко та переможниця «Євробачення-201» у Стокгольмі – співачка Джамала. Відео з коментаторської студії транслюватиметься наживо на сторінках «UA: Євробачення» і «Ua: Перший» у Facebook, а також на YouTube-каналі «Ua: Перший». Окрім того, під час трансляції глядачі матимуть змогу поставити запитання коментаторам у YouTube-чаті.

Як відомо, у фіналі «Євробачення-2018» виступатимуть 26 виконавців. Двадцять з них вибороли це право у півфіналах. П’ятеро учасників від країн-засновниць конкурсу – Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Великобританії – потрапили до фіналу автоматично. Без попереднього відбору візьме участь у шоу й представниця країни-господарки цьогорічного конкурсу – Португалії.

Переможця буде обрано за результатами голосування телеглядачів і національних журі.

Проголосувати за учасника можна через мобільний додаток Eurovision App, або надіславши SMS-повідомлення на номер 7766 з текстом: ХХ, де ХХ – порядковий номер учасника фіналу:

01 – Україна – MELOVIN, «Under The Ladder»

02 – Іспанія – Amaia y Alfred, «Tu Canción»

03 – Словенія – Lea Sirk, «Hvala, ne!»

04 – Литва – Ieva Zasimauskaite, «When We’re Old»

05 – Австрія – Cesar Sampson, «Nobody But You»

06 – Естонія – Elina Nechayeva, «La Forza»

07 – Норвегія – Alexander Rybak, «That’s How You Write A Song»

08 – Португалія – Cláudia Pascoal, «O Jardim»

09 – Великобританія – SuRie, «Storm»

10 – Сербія – Sanja Ilic & Balkanika, «Nova Deca»

11 – Німеччина – Michael Schulte, «You Let Me Walk Alone»

12 – Албанія – Eugent Bushpepa, «Mall»

13 – Франція – Madame Monsieur, «Mercy»

14 – Чехія – Mikolas Josef, «Lie To Me»

15 – Данія – Rasmussen, «Higher Ground»

16 – Австралія – Jessica Mauboy, «We Got Love»

17 – Фінляндія – Saara Aalto, «Monsters»

18 – Болгарія – EQUINOX, «Bones»

19 – Молдова – DoReDos, «My Lucky Day»

20 – Швеція – Benjamin Ingrosso, «Dance You Off»

21 – Угорщина – AWS, «Viszlat Nyar»

22 – Ізраїль – Netta, «TOY»

23 – Нідерланди – Waylon, «Outlaw In ’Em»

24 – Ірландія – Ryan O’Shaughnessy, «Together»

25 – Кіпр – Eleni Foureira, «Fuego»

26 – Італія – Ermal Meta e Fabrizio Moro, «Non Mi Avete Fatto Niente»

Кількість SMS із одного номера не повинна перевищувати 20-ти. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України.

Лінії для голосування будуть відкриті протягом 15 хвилин після завершення всіх 26-ти виступів.

Нагадаємо, що Україна не може голосувати за свого учасника.

Тариф за SMS (всі мережі GSM) на території України – 5,00 грн з ПДВ. Додатковий збір до ПФ – 7,5%. Тільки для повнолітніх.

Підтримка SМS – ТОВ «Телеканал СТБ» тел.: 044 581 67 35 пн-пт з 10 до 19. Tapифікація дзвінків до технічної підтримки здійснюється за тарифним планом абонента.

Окрім того, суспільний мовник запрошує усіх охочих у день фіналу відвідати фан-зону «Євробачення-2018», яка працює у приміщенні телецентру «Олівець» (вул. Мельникова, 42).

Гості фан-зони зможуть побачити виставку костюмів і нагород артистів, подивитися фінал «Євробачення-2018» на величезному екрані у холі, поспілкуватися з українськими зірками та фанами, побачити наживо зйомки пред-шоу та пост-шоу «Про що співає Європа», а також поспостерігати за роботою у прямому ефірі коментаторів фіналу конкурсу – Тімура Мірошніченка та Джамали.

Як повідомлялося, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів «Євробачення-2018». Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin.

Фінал «Євробачення» онлайн можна буде дивитися на сайті «Главком» 12 травня о 22:00.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.

