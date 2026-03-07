Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
Підривника затримали, ним виявився підліток
фото з відкритих джерел

Юнак проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив

У підмосковному Путилково трапився вибух у відділенні банку. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Місцеві жителі розповіли, що бачили, як від вибуху вибило двері і загорілися банкомати. За їхніми словами, перед вибухом вибіг хлопець у чорному – його затримали.

На місце прибули пожежники і швидка допомога. Постраждалих немає.

У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку фото 1

Підривником виявився 16-річний підліток. Він виконував вказівки по телефону – проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив, вважає підмосковна прокуратура.

У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку фото 2

Раніше на південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова. 

Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. 

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Читайте також:

Теги: вибух прокуратура Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Леніградській області палає електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
7 лютого, 23:57
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
21 лютого, 02:59
На місці події дуже багато поліції
У Львові пролунало кілька потужних вибухів
22 лютого, 00:58
Наслідки атаки на Київщину 22 лютого
Атака РФ на Київщину: пошкоджено 100 осель, одна людина загинула
22 лютого, 17:59
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
23 лютого, 05:36
Інформація щодо причин вибуху та можливої правової кваліфікації інциденту наразі уточнюється
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
23 лютого, 22:28
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Влада просить громадян зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації
На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі
27 лютого, 08:39
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33

Соціум

ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
Вступ Ісландії до ЄС: названо дату референдуму
Вступ Ісландії до ЄС: названо дату референдуму
Хорватія повертає обов’язкову військову службу після 17 років перерви
Хорватія повертає обов’язкову військову службу після 17 років перерви

Новини

«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Сьогодні, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua