У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
Юнак проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив
У підмосковному Путилково трапився вибух у відділенні банку. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.
Місцеві жителі розповіли, що бачили, як від вибуху вибило двері і загорілися банкомати. За їхніми словами, перед вибухом вибіг хлопець у чорному – його затримали.
На місце прибули пожежники і швидка допомога. Постраждалих немає.
Підривником виявився 16-річний підліток. Він виконував вказівки по телефону – проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив, вважає підмосковна прокуратура.
Раніше на південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова.
Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина.
Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
