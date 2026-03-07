У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку

Юнак проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив

У підмосковному Путилково трапився вибух у відділенні банку. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Місцеві жителі розповіли, що бачили, як від вибуху вибило двері і загорілися банкомати. За їхніми словами, перед вибухом вибіг хлопець у чорному – його затримали.

👀У РФ стався вибух у відділенні банку в підмосковному Путілково



За повідомленням російських ЗМІ, після вибуху вибиті двері і зруйновано приміщення. Попередньо, зловмисник підірвав банкомат.



На місце прибули пожежники і швидка допомога. Попередньо, постраждалих немає. pic.twitter.com/Agy1SBu5vG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 7, 2026

На місце прибули пожежники і швидка допомога. Постраждалих немає.

Підривником виявився 16-річний підліток. Він виконував вказівки по телефону – проніс до банку каністру з легкозаймистою рідиною, облив нею приміщення і підпалив, вважає підмосковна прокуратура.

Раніше на південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова.

Нагадаємо, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина.

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.