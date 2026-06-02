Фінляндія знайшла спосіб змусити Росію платити за збитки Україні

Гельсінкі вилучили майже €4 млн російських коштів і спрямували їх на компенсацію «Нафтогазу» за втрачені активи в окупованому Криму

Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило €3,7 млн російських активів на користь НАК «Нафтогаз України». Кошти стали частиною компенсації за майно української компанії, незаконно експропрійоване Росією після окупації Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінського мовника Yle.

Арешт російських коштів у Фінляндії

Як зазначає видання, раніше фінська влада переважно накладала арешти на нерухомість, пов'язану з Росією. Нинішній випадок став одним із перших, коли йдеться про вилучення грошових активів.

Підставою для арешту став позов НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок дій Росії в окупованому Криму.

Вилучені кошти були частиною російського внеску до програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу, яка діяла між Фінляндією та Росією до початку повномасштабної війни. Перед вторгненням у 2022 році Москва перерахувала до програми близько €3,7 млн.

Після початку великої війни проєкт припинили, а гроші залишилися на рахунках Міністерства зайнятості та економіки Фінляндії. Тепер ці кошти були конфісковані та спрямовані на виконання міжнародних судових рішень на користь України.

Російські активи під стягненням

За даними фінського Управління зі стягнення боргів, із 2024 року в країні вже арештували російські активи на суму понад €40 млн. Крім арешту майна, Фінляндія почала реалізовувати механізм стягнення компенсацій із Росії за шкоду, завдану Україні.

Рішення міжнародного арбітражу

Минулого тижня Гельсінський окружний суд дозволив виконання рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, який зобов'язав Росію виплатити Україні багатомільярдну компенсацію.

Ще у 2023 році арбітраж постановив, що Росія має сплатити Нафтогазу близько €4,3 млрд за незаконне захоплення активів компанії в Криму після окупації півострова у 2014 році.

Відповідно до міжнародного права, держави, на території яких перебувають російські активи, можуть сприяти виконанню таких рішень через механізми арешту та примусового стягнення майна.

Нагадаємо, раніше суд Міжнародного фінансового центру «Астана» ухвалив рішення про стягнення з російського Газпрому близько $1,4 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Однак Міністерство юстиції Казахстану заявило, що цей судовий наказ не є остаточним рішенням і поки не набрав законної сили. У відомстві наголосили, що Газпром має право оскаржити документ, після чого справа розглядатиметься за участі обох сторін.