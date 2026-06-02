Патріарху Кирилу та нафтовим гігантам РФ приготуватися: що увійшло до 21-го пакета санкцій ЄС

Новий пакет може стати одним із найболючіших для російського енергетичного сектору

Європейський Союз може вже наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження мають посилити тиск на російський енергетичний сектор та механізми обходу чинних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на видання Politico.

За даними видання, під нові санкції можуть потрапити найбільші російські нафтові компанії: «Лукойл» та «Роснефть». У Брюсселі розглядають можливість значного посилення обмежень щодо цих структур, зокрема шляхом повного заморожування їхніх активів на території Європейського Союзу.

Окремим напрямком нового санкційного пакета стане боротьба з так званим російським «тіньовим флотом», який використовується для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти. ЄС планує розширити перелік суден, що перебувають під санкціями, а також посилити заборони на надання їм різноманітних послуг, включно зі страхуванням.

Водночас, як зазначає Politico, повну заборону на морські послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти, наразі запроваджувати не планують.

Також у новому пакеті санкцій можуть закріпити граничну ціну на російську нафту. Очікується, що вона залишиться на рівні $44,10 за барель. Таке рішення розглядається попри зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Крім економічних обмежень, європейські країни обговорюють можливість внесення до санкційного списку патріарха Російської православної церкви Кирила. Раніше такий крок блокувала Угорщина за уряду Віктора Орбана. Однак нині, за інформацією видання, позиція Будапешта може змінитися, що відкриває шлях для ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії. Він став одним із найбільших за останні два роки та охопив енергетичний сектор, військово-промисловий комплекс і фінансову сферу країни-агресорки.

У межах того пакета санкцій ЄС додав до обмежувальних списків 58 компаній, які, за даними блоку, причетні до виробництва безпілотників та іншого озброєння для російської армії.

Крім того, Євросоюз уперше застосував спеціальний механізм протидії обходу санкцій. Зокрема, було заборонено експорт до Киргизстану верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів через ризик їхнього подальшого реекспорту до Росії.