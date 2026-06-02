Ядерна парасолька замість американських військ. США підготували новий план стримування Росії

Найбільший інтерес до нової ініціативи виявили Польща та країни Балтії, які розташовані найближче до кордонів Росії

США готові розширити розміщення своїх ядерних ресурсів у Європі, щоб заспокоїти союзників по НАТО на тлі можливого скорочення американської військової присутності на континенті. Найбільшу зацікавленість у такому сценарії вже демонструють Польща та країни Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Східний фланг НАТО шукає захист

За інформацією видання, американські чиновники обговорюють можливість додаткового розміщення ядерних засобів стримування за межами шести держав, які вже беруть участь у програмі ядерного спільного використання НАТО. Йдеться про Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію.

Три співрозмовники Financial Times, обізнані з перебігом переговорів, повідомили, що дискусії залишаються надзвичайно конфіденційними та можуть не завершитися конкретними рішеннями. Водночас сам факт таких обговорень має продемонструвати союзникам готовність Вашингтона зберігати свою «ядерну парасольку» над Європою.

За даними видання, розширення ядерної присутності розглядається як один зі способів компенсувати можливе скорочення американських військ у регіоні. Рішення адміністрації Дональда Трампа переглянути розгортання частини озброєнь та переорієнтувати ресурси на Азійсько-Тихоокеанський регіон викликало занепокоєння серед союзників по НАТО.

Польща готова прийняти ядерну зброю

Найбільший інтерес до нових механізмів ядерного стримування виявили країни східного флангу Альянсу. Зокрема, Польща вже неодноразово заявляла про готовність розмістити на своїй території американську ядерну зброю.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда раніше закликав Вашингтон поширити програму ядерного спільного використання НАТО на польську територію. Крім того, цього року Варшава долучилася до французької ініціативи щодо вивчення можливості тимчасового розміщення елементів ядерного стримування в інших європейських країнах.

Financial Times зазначає, що інтерес союзників до подібних механізмів значно зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та численних заяв російського диктатора Володимира Путіна про ядерний потенціал РФ.

НАТО робить ставку на стримування Росії

Наразі американська ядерна зброя, розміщена в Європі, перебуває під контролем і охороною військових США. Союзники НАТО мають спеціально підготовлені авіаційні підрозділи, оснащені літаками F-35, F-15 та Tornado, які проходять навчання для виконання місій у межах системи ядерного стримування.

Попри наміри європейських держав суттєво збільшити оборонні бюджети та наростити власні військові спроможності, американська ядерна парасолька залишається ключовим елементом безпеки континенту.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники усвідомлюють більшу концентрацію США на інших регіонах світу, однак система стримування та оборони Альянсу в Європі має залишатися незмінною.

«Дозвольте мені висловитися абсолютно чітко. Якби хтось виявив нерозумність і напав на нас, відповідь була б руйнівною», – сказав Рютте.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військових із Німеччини – в американських ЗМІ неофіційно називали це «покаранням» Берліна за коментарі щодо війни США з Іраном. «Главком» писав, що Європа вже розробляє план на випадок виходу США з НАТО, а аналітики попереджають: скорочення американського контингенту послаблює весь східний фланг альянсу.