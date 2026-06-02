Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС
Польща стала на бік Києва у питанні українців призовного віку в ЄС
фото: armyinform.com.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Варшава підтримала ідею позбавити нових заявників призовного віку автоматичного тимчасового захисту, який діє для українців у ЄС з 2022 року

Польща підтримала пропозицію обмежити доступ до системи тимчасового захисту Європейського Союзу для українських чоловіків призовного віку. Відповідну позицію Варшава просуває під час обговорення майбутніх змін до механізму, який був створений після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польського мовника RMF FM.

ЄС готує нові правила тимчасового захисту

Питання реформування системи тимчасового захисту обговорять міністри внутрішніх справ країн ЄС. Результатом цих консультацій має стати нова пропозиція Європейської комісії щодо продовження дії механізму до 2028 року з можливими змінами.

Один із варіантів, який зараз розглядають у Брюсселі, передбачає виключення з програми нових заявників призовного віку. Польща підтримує саме такий підхід.

«З нашої точки зору, немає жодних суперечностей у тому, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли автоматично отримувати тимчасовий захист у ЄС», – цитує RMF FM одного з польських дипломатів.

У Варшаві також вважають, що така модель відповідала б інтересам української влади, яка стикається з нестачею особового складу на фронті. Польська сторона наголошує, що не йдеться про депортацію чи примусове повернення громадян України.

Фактично пропонується скасувати для цієї категорії українців автоматичне надання спеціального статусу біженця та перевести їх на загальні міграційні правила, які діють для інших іноземців. Водночас стандартні процедури передбачають наявність чинного паспорта, а українська влада наразі обмежує видачу документів чоловікам, які не виконали вимог військового обліку.

Варшава проти регіонального підходу

Польща також виступає проти іншої пропозиції, яку обговорюють у ЄС. Йдеться про можливість надавати або не надавати захист залежно від регіону походження біженця.

Подібну практику вже застосувала Норвегія, яка перестала автоматично надавати захист вихідцям із регіонів, які вважаються відносно безпечними, зокрема Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

У Варшаві такий підхід називають несправедливим. Польська сторона наголошує, що вся територія України залишається потенційною ціллю для російських ракетних і дронових атак.

Польща просуває перехід до нових механізмів легалізації

Позиція Польщі має особливу вагу під час переговорів у Брюсселі. За даними ЄС, країна прийняла понад 960 тисяч українських біженців і посідає друге місце в Євросоюзі після Німеччини за їхньою кількістю.

Крім того, Польща стала першою країною, яка почала реалізовувати так звану перехідну стратегію, рекомендовану Європейською комісією. Від початку травня українці можуть оформлювати спеціальні карти CUKR, які дозволяють перейти від статусу тимчасового захисту до стандартного трирічного дозволу на проживання.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером. Під час переговорів сторони обговорили майбутнє українців, які перебувають у країнах ЄС через війну, а також можливі зміни після завершення дії режиму тимчасового захисту у березні 2027 року. Улютін наголосив, що Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян, однак це рішення має бути добровільним і можливим лише за умови належного рівня безпеки.

Читайте також:

Теги: Польща мобілізація біженці Європейський Союз ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ готується рахувати українців у Європі перед їхнім поверненням
Українцям пора додому? Київ почав переговори з ЄС
7 травня, 14:28
Під час побиття нападники змушували підлітка стати на коліна і погрожували вивезти його «в багажнику в Україну»
У Польщі дорослі напали на 14-річного українця через національність
7 травня, 21:27
Юрко Юрченко поділився своїм досвідом перетину українсько-польського кордону
Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників
8 травня, 17:54
Трамп похвалив президента Польщі та назвав його «чудовим бійцем»
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
9 травня, 05:14
Раніше Путін назвав ексканцлера Німеччини бажаним посередником між ЄС та РФ
Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС
11 травня, 11:24
Жінка намагалася уникнути відповідальності
Польща депортувала українку за серію крадіжок у магазинах
13 травня, 13:05
Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом
«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві
8 травня, 19:51
Венс: Ми лише затримали розгортання військ, які мали бути відправлені до Польщі. Це не скорочення. Це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі
20 травня, 05:26
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
29 травня, 21:20

Соціум

Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС
Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС
Ядерна парасолька замість американських військ. США підготували новий план стримування Росії
Ядерна парасолька замість американських військ. США підготували новий план стримування Росії
Патріарху Кирилу та нафтовим гігантам РФ приготуватися: що увійшло до 21-го пакета санкцій ЄС
Патріарху Кирилу та нафтовим гігантам РФ приготуватися: що увійшло до 21-го пакета санкцій ЄС
Росія намагається подолати дефіцит контрактників активним вербуванням студенток
Росія намагається подолати дефіцит контрактників активним вербуванням студенток
Латвія оголосила про перевірку сирен і системи мобільного оповіщення
Латвія оголосила про перевірку сирен і системи мобільного оповіщення
У чеській в’язниці помер українець: подробиці
У чеській в’язниці помер українець: подробиці

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua