Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС

Варшава підтримала ідею позбавити нових заявників призовного віку автоматичного тимчасового захисту, який діє для українців у ЄС з 2022 року

Польща підтримала пропозицію обмежити доступ до системи тимчасового захисту Європейського Союзу для українських чоловіків призовного віку. Відповідну позицію Варшава просуває під час обговорення майбутніх змін до механізму, який був створений після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польського мовника RMF FM.

ЄС готує нові правила тимчасового захисту

Питання реформування системи тимчасового захисту обговорять міністри внутрішніх справ країн ЄС. Результатом цих консультацій має стати нова пропозиція Європейської комісії щодо продовження дії механізму до 2028 року з можливими змінами.

Один із варіантів, який зараз розглядають у Брюсселі, передбачає виключення з програми нових заявників призовного віку. Польща підтримує саме такий підхід.

«З нашої точки зору, немає жодних суперечностей у тому, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли автоматично отримувати тимчасовий захист у ЄС», – цитує RMF FM одного з польських дипломатів.

У Варшаві також вважають, що така модель відповідала б інтересам української влади, яка стикається з нестачею особового складу на фронті. Польська сторона наголошує, що не йдеться про депортацію чи примусове повернення громадян України.

Фактично пропонується скасувати для цієї категорії українців автоматичне надання спеціального статусу біженця та перевести їх на загальні міграційні правила, які діють для інших іноземців. Водночас стандартні процедури передбачають наявність чинного паспорта, а українська влада наразі обмежує видачу документів чоловікам, які не виконали вимог військового обліку.

Варшава проти регіонального підходу

Польща також виступає проти іншої пропозиції, яку обговорюють у ЄС. Йдеться про можливість надавати або не надавати захист залежно від регіону походження біженця.

Подібну практику вже застосувала Норвегія, яка перестала автоматично надавати захист вихідцям із регіонів, які вважаються відносно безпечними, зокрема Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

У Варшаві такий підхід називають несправедливим. Польська сторона наголошує, що вся територія України залишається потенційною ціллю для російських ракетних і дронових атак.

Польща просуває перехід до нових механізмів легалізації

Позиція Польщі має особливу вагу під час переговорів у Брюсселі. За даними ЄС, країна прийняла понад 960 тисяч українських біженців і посідає друге місце в Євросоюзі після Німеччини за їхньою кількістю.

Крім того, Польща стала першою країною, яка почала реалізовувати так звану перехідну стратегію, рекомендовану Європейською комісією. Від початку травня українці можуть оформлювати спеціальні карти CUKR, які дозволяють перейти від статусу тимчасового захисту до стандартного трирічного дозволу на проживання.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером. Під час переговорів сторони обговорили майбутнє українців, які перебувають у країнах ЄС через війну, а також можливі зміни після завершення дії режиму тимчасового захисту у березні 2027 року. Улютін наголосив, що Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян, однак це рішення має бути добровільним і можливим лише за умови належного рівня безпеки.